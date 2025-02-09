У Івано-Франківську оголосили конкурс до дня народження Тараса Шевченка

“Розкажи вірш Шевченка і отримай подарунок. Вже скоро будемо відзначати 211 річницю з Дня народження Тараса Шевченка. З цієї нагоди Департамент культури запрошує до участі в конкурсі читців. Продекламуйте напам’ять твір Шевченка та ще один вірш українською мовою”, – йдеться у повідомленні.