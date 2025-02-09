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У Івано-Франківську оголосили конкурс до дня народження Тараса Шевченка
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Івано-Франківську оголосили конкурс до дня народження Тараса Шевченка

Автор: Петро Якимчук
09/02/2025 21:12
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Мешканців Франківської громади запрошують взяти участь у конкурсі до дня народження українського генія Тараса Шевченка.

Переможці отримають подарунки. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Правда ІФ

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“Розкажи вірш Шевченка і отримай подарунок. Вже скоро будемо відзначати 211 річницю з Дня народження Тараса Шевченка. З цієї нагоди Департамент культури запрошує до участі в конкурсі читців. Продекламуйте напам’ять твір Шевченка та ще один вірш українською мовою”, – йдеться у повідомленні. 

Аби взяти участь у конкурсі, слід надіслати заявку на електронну адресу  [email protected] до 14 лютого 2025 року.

Деталі та положення конкурсу читайте за посиланням.