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У Франківську затвердили нові виплати для сімей військових
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську затвердили нові виплати для сімей військових

Автор: Петро Якимчук
09/02/2025 21:59
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В Івано-Франківську на виконкомі затвердили виплати для 32 людей з сімей загиблих, померлих та зниклих безвісти військовослужбовців

Про це розповів очільник Франківської громади Руслан Марцінків, пише

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Так, сім’ї військових отримають допомогу на загальну суму у понад 2 млн грн. (2 083 333 гривні)

Також з бюджету виділяють по 60 000 гривень рідним загиблих та померлих Героїв, як допомогу на встановлення пам’ятника. Цього виконкому затвердили таку допомогу для 16 родин. На загальну суму 900 000 гривень.

Щоб отримати такі виплати, звертайтесь у всі ЦНАПи громади.

Або можна подати заяви онлайн на сайті https://www.cnap.if.ua/