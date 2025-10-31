У Франківську відбулися матчі чемпіонату з баскетболу “West Basketball League”

Новий баскетбольний сезон серед аматорів набирає обертів в обласному центрі Прикарпаття. В Івано-Франківську зіграні поєдинки 2-го туру чемпіонату Івано-Франківська з баскетболу, який цього сезону має назву “West Basketball League”.

Пише ПІК.

ВИЩИЙ ДИВІЗІОН

У вищому дивізіоні було зіграно два поєдинки. Зокрема, у драматичному поєдинку двох франківських команд “Еспада” вирвала перемогу над «IF Team» з рахунком 87:83, перегравши суперників в овертаймі. Команди подарували глядачам 45 хвилин максимальної інтриги, боротьби й баскетбольного характеру.

У іншому принциповому дербі місцевих команд “Hustle Basket” упевнено здолав “Varto IF” з рахунком 85:69. Ключовим у зустрічі стала третя 10-хвилинка: номінальні господарі повністю переграли суперника — 28:14, завдяки чому вийшли на комфортну перевагу перед фінальним відрізком. У четвертій чверті команда Петра Корнути вже впевнено контролювала перебіг подій, довівши матч до логічної перемоги — 85:69.

West Basketball League. Вищий дивізіон. 2 тур.

“КФВ” (Івано-Франківськ) – “Еспада” (Івано-Франківськ) – “IF Team” (Івано-Франківськ) – 87:83 ОТ (18:17, 16:24, 18:18, 24:16, 11:7)

«Еспада»: А. Лонюк (26 + 5 передач), Аврахов (21 + 5 підбирань + 3 перехоплення), М. Тимофійчук (16 + 8 підбирань), Рябокінь (13), Малиш (7 + 11 підбирань), А. Тимофійчук (4 + 5 передач), Плюснін (0), Довгань (0) М. Лонюк (0).

«HUSTLE BASKET» (Івано-Франківськ) – «VARTO» (Івано-Франківськ) – 85:69 (16:19, 21:8, 15:28, 33:14)

« HUSTLE »: Вичівський (32 + 7 підбирань + 5 перехоплень), Чуприна (18 + 5 підбирань), Малик (16 + 17 підбирань), Фролов (11 + 9 підбирань), Уваров (8 + 9 підбирань), Корнута (0).

ПЕРШИЙ ДИВІЗІОН

У манежі Коледжу фізичного виховання місцева студентська команда зустрічалася з «Академія Говерла – Штерн Агро». Фінальна сирена зафіксувала рахунок 38:93, що стало домінуючою перемогою команди Дениса Кошовця. Хоча це лише початок сезону, але після цього матчу стало очевидно — «Говерла» вже зараз готова боротися за високі позиції, тоді як КФВ потрібно шукати відповіді, як вийти з кризи й повернути впевненість у власні сили.

У запеклому івано-франківському баскетбольному дербі «Vatra Hoops» здобула непросту виїзну перемогу над «BA Goverla» — 92:88. Поєдинок відбувся у манежі КФВ та тримав уболівальників у напрузі до фінальної сирени. Найрезультативнішим у складі переможців капітан Марко Лонюк, який здобув 23 очки та 25 балів рейтингу ефективності.

West Basketball League. Перший Дивізіон. 2-й тур.

«КФВ» (Івано-Франківськ) – «Академія Говерла – Штерн Агро» (Івано-Франківськ) — 38:93 (12:21, 14:26, 7:20, 5:26)

«КФВ»: Мельник (11), Прокопюк (9), Стула (8 + 6 підбирань), Листван (5), Якубенко (3), Авранінов (2), Гораль (0), Ігін (0), Хомин (0 + 5 підбирань), Журавель (0 + 5 підбирань), Петращук (0).

«BA Goverla» – «Vatra Hoops» — 88:92 (22:28, 23:24, 21:20, 22:20)

«ВА»: Паламар (22), Горобець (20), Хай (19 + 12 підбирань + 6 перехоплень), Васильєв (10 + 5 передач + 4 перехоплення), Лабойко (9 + 16 підбирань + 5 перехоплень), Кедик (2), Сморжанюк (2),

Наступні матчі: West Basketball League, 3-й тур

02 листопада (неділя), ФОК (Симоненка 13а)

17:10 МБК Калуш vs Espada

18:50 Varto IF vs Академія Говерла-Штерн Агро

Нагадаємо, у сезоні 2025-2026 аматорська баскетбольна першість традиційно організовується ГО «Баскетбол Прикарпаття», за сприяння Івано-Франківської міської ради та міського голови Руслана Марцінківа, а також «Спорт для всіх Івано-Франківськ». Змагання проводяться під патронатом Федерації баскетболу України.