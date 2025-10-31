У Коломиї підвищать зарплату вихователям дитсадків на 30%

Коломийська міська рада ухвалила рішення про підвищення зарплати вихователям дитсадків на 30%.

Рішення набуде чинності 1 січня 2026 року, повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

“Це рішення, у якому ми були солідарні. Адже саме від вихователів починається освіта, довіра і розвиток кожної дитини», — зазначив міський голова Богдан Станіславський.

Громада неодноразово порушувала питання підвищення оплати праці вихователів, ініційоване батьками, керівниками закладів дошкільної освіти та педагогами. Міська влада та депутатський корпус врахували цей запит та прийняли відповідне рішення.