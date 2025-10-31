У графіках погодинних відключень електроенергії на Івано-Франківщині чергові зміни

АТ «Прикарпаттяобленерго» інформує споживачів про зміни у графіках погодинних відключень електроенергії (ГПВ), що діятимуть сьогодні.

Як зазначають у компанії, одна з підчерг до кінця доби матиме більше часу зі світлом, ніж було заплановано раніше. Такі коригування пов’язані з поточним балансом навантаження в енергосистемі України, пише Правда.іф з посиланням на Прикарпаттяобленерго.

Споживачів закликають слідкувати за оновленнями на офіційному сайті компанії та в її соціальних мережах, щоб отримувати найактуальнішу інформацію щодо відключень у своєму населеному пункті.