У графіках погодинних відключень електроенергії на Івано-Франківщині чергові зміни

АТ «Прикарпаттяобленерго» інформує споживачів про зміни у графіках погодинних відключень електроенергії (ГПВ), що діятимуть сьогодні.
Як зазначають у компанії, одна з підчерг до кінця доби матиме більше часу зі світлом, ніж було заплановано раніше. Такі коригування пов’язані з поточним балансом навантаження в енергосистемі України, пише Правда.іф з посиланням на Прикарпаттяобленерго.
Споживачів закликають слідкувати за оновленнями на офіційному сайті компанії та в її соціальних мережах, щоб отримувати найактуальнішу інформацію щодо відключень у своєму населеному пункті.
“До уваги споживачів: зміни в ГПВ на сьогодні”, – йдеться у дописі.