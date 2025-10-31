ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На війні загинув військовослужбовець Іван Іваночко

Автор: Уляна Роднюк
У Рожнівській громаді отримали сумну звістку — на фронті загинув захисник Іван Іваночко.

Молодший сержант Іваночко Іван Іванович, народився в 1969 році. Проживав у селі Хімчин.

Служив у 79-й десантно-штурмовій бригаді, а після поранення продовжив службу в Херсонській теробороні, яка згодом стала 124-ю бригадою берегової оборони. До останнього Іван Іванович залишався вірним присязі та своєму народу, пише Рожнівська сільська рада.

Зустріч воїна відбудеться завтра, 1 листопада 2025 року, о 12 годині на майдані Незалежності м. Косова. Чин похорону – у понеділок, 3 листопада, о 10:00 годині.

Джерело(а) інформації

Рожнівська сільська рада.

