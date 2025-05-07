У Франківську День міста розпочали з передачі 500 дронів 102 бригаді ТрО

Сьогодні 363 річниця від дня заснування Івано-Франківська. З цієї нагоди від громади на фронт передали пів тисячі дронів.

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Пише Правда.іф з посиланням на Руслан Марцінків

Ці чергові 500 дронів передали 102 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківщина( 78 окремий батальйон ТрО), де служить багато франківців.

Сьогодні, за словами мера, окрім допомоги військовослужбовцям, підписали угоду про шефство над 102 окремою бригадою та 78 батальйоном ТрО.