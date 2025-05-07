У Франківську День міста розпочали з передачі 500 дронів 102 бригаді ТрО

Сьогодні 363 річниця від дня заснування Івано-Франківська. З цієї нагоди від громади на фронт передали пів тисячі дронів.
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Пише Правда.іф з посиланням на Руслан Марцінків
Ці чергові 500 дронів передали 102 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківщина( 78 окремий батальйон ТрО), де служить багато франківців.
Сьогодні, за словами мера, окрім допомоги військовослужбовцям, підписали угоду про шефство над 102 окремою бригадою та 78 батальйоном ТрО.
“Ми постійно допомагаємо, але щоб було все офіційно – то ще сьогодні підписали угоду про шефство над військовими частинами. Допомагати військовим – наш обов’язок! І ми це постійно робимо. Бо Франківськ – надійний тил тому, що наші хлопці охороняють нас там! Слава Україні!” – йдеться у дописі.