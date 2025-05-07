Івано-Франківська ОДА таки придбала макети автомата Калашникова за 11,5 мільйонів

5 травня Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації в онлайн системі закупівель Prozorro оприлюднив договір на закупівлю 150 макетів масогабаритних автоматів Калашникова на суму 11 549 700 грн.
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Згідно із договором департамент придбав автомати двох калібрів – 7,62 і 5,45 у кількості 150 штук, пише Репортер.
1 травня департамент розглянув пропозиції щодо закупівлі макетів масогабаритних автоматів Калашникова.
Департамент отримав дві пропозиції: від ТОВ “Оптомікс” на суму 11 549 700 грн та від ФОП Римар Сергій Степанович на суму 11 745 200 грн. Відтак перемогла пропозиція від ТОВ “Оптомікс”.
Договір уклали із ТОВ “Оптомікс” в особі директора Шлімовича Дмитра Борисовича. Згідно зі специфікацією до договору, макет масогабаритного автомата Калашникова калібру 7,62 WBP Jack Training, як і макет автомата Калашникова калібру 5,45 WBP Jack Training, коштують по 76 998 грн кожен. Виробник – Польща.
Згідно із даними звіту про договір, на закупівлю виділили 10 388 950 грн з держбюджету. Ще 1 402 050 грн – з місцевого бюджету.
Постачальник зареєстрований в Івано-Франківську і є активним учасником бюджетних закупівель. Зокрема, із департаментом освіти і науки Івано-Франківської ОВА ТОВ “Оптомікс” у 2024 році уклав договори:
- в грудні 2024 року – закупівля 64 комплектів навчального приладдя для оснащення осередку «Захисту України» на суму 7 469 952 грн,
- в листопаді 2024 року – закупівля інтерактивного лазерного стрілецького тиру вартістю 5 520 000 грн
Ще 11 договорів з ТОВ “Оптомікс” підписав Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради у 2024-2025 роках. Серед них:
- антени та антенні відбивачі на 30 000 грн,
- відеопередавачі для військових потреб (20 штук) на суму 64 000 грн,
- оптичний прилад на суму 186 000 грн,
- ноутбуки для військових потреб (15 штук) на суму 299 985 грн,
- мобільні системи виявлення дронів для військових потреб (5 штук) на 67 500 грн,
- квадрокоптери з акумулятором для військових потреб (65 штук) на суму 1 072 500 грн,
- планшети для військових потреб (5 штук) вартістю 52 494 грн,
- 10 PowerBank для військових потреб на суму 14 988 грн,
- 5 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro 395 000 грн,
- сервер для військових потреб вартістю 288 000 грн,
- 5 планшетів Sumsung Galaxy Tab A9 LTE 8/128GB Graphite (5 штук) для військових потреб вартістю 42 990 грн.