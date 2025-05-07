Івано-Франківська ОДА таки придбала макети автомата Калашникова за 11,5 мільйонів

5 травня Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації в онлайн системі закупівель Prozorro оприлюднив договір на закупівлю 150 макетів масогабаритних автоматів Калашникова на суму 11 549 700 грн.

Згідно із договором департамент придбав автомати двох калібрів – 7,62 і 5,45 у кількості 150 штук, пише Репортер.

1 травня департамент розглянув пропозиції щодо закупівлі макетів масогабаритних автоматів Калашникова.

Департамент отримав дві пропозиції: від ТОВ “Оптомікс” на суму 11 549 700 грн та від ФОП Римар Сергій Степанович на суму 11 745 200 грн. Відтак перемогла пропозиція від ТОВ “Оптомікс”.

Договір уклали із ТОВ “Оптомікс” в особі директора Шлімовича Дмитра Борисовича. Згідно зі специфікацією до договору, макет масогабаритного автомата Калашникова калібру 7,62 WBP Jack Training, як і макет автомата Калашникова калібру 5,45 WBP Jack Training, коштують по 76 998 грн кожен. Виробник – Польща.

Згідно із даними звіту про договір, на закупівлю виділили 10 388 950 грн з держбюджету. Ще 1 402 050 грн – з місцевого бюджету.

Постачальник зареєстрований в Івано-Франківську і є активним учасником бюджетних закупівель. Зокрема, із департаментом освіти і науки Івано-Франківської ОВА ТОВ “Оптомікс” у 2024 році уклав договори:

в грудні 2024 року – закупівля 64 комплектів навчального приладдя для оснащення осередку «Захисту України» на суму 7 469 952 грн,

в листопаді 2024 року – закупівля інтерактивного лазерного стрілецького тиру вартістю 5 520 000 грн

Ще 11 договорів з ТОВ “Оптомікс” підписав Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради у 2024-2025 роках. Серед них: