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Поліцейський стоїть біля патрульної машини України.
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську патрульні виявили нетверезого та без права керування водія, який порушив ПДР

Автор: Lilia
03/03/2025 14:35
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Водія з ознаками сп’яніння, який намагався втекти від патрульних притягнуто до адміністративної відповідальності.

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Пише Правда.іф з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

На вулиці Надрічній поліцейські помітили автомобіль Renault, водій якого не дотримувався правил дорожнього руху. Патрульні, увімкнувши проблискові маячки, подали кермувальнику звуковий сигнал для зупинки транспортного засобу. Водій, проігнорувавши законну вимогу патрульних, набрав швидкості намагаючись втекти, та, зрештою був зупинений патрульними.

Під час спілкування з 33-річним водієм, поліцейські помітили в останнього ознаки сп’яніння. У медичному закладі лікар підтвердив — водій перебуває у стані сп’яніння. До того ж, чоловік позбавлений права керування транспортним засобом.

Інспектори склали на кермувальника адмінматеріали за ст. 130 (Керування автомобілем у стані сп’яніння), за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог поліцейського про зупинку транспортного засобу), за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою позбавленою такого права) та за ст. 126 (Керування транспортним засобом без документів) КУпАП.

Водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху!

Синій автомобіль Renault Sandero на нічній вулиці