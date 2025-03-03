Екскерівника Міненерговугілля Насалика судитимуть за мільйонне зловживання держмайном. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому керівнику одного з департаментів Міністра енергетики та вугільної промисловості України, а колишньому керівнику міністерства змінили кваліфікацію. Через зловживання службовим становищем посадовців на користь одного з газових олігархів державному бюджету завдано збитків на майже 1,5 млрд грн.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на ДБР.

Ймовірно йдеться про прикарпатця Ігоря Насалика.

“Встановлено, що за вказівкою очільника міністерства підлеглий йому керівник Департаменту Міненерговугілля укладав зі структурами відомого бізнесмена завідомо збиткові для держави угоди. Зокрема, у порушення постанови Кабміну, посадовці штучно «списували» комерсантам кошти за експлуатацію державного майна. Сума недоотриманих бюджетом надходжень за період з травня 2017 року по грудень 2020 року становить 1 млрд 488 млн гривень”, – йдеться у дописі

Нагадаємо, що у лютому 2023 року у вказаному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру колишньому Міністру енергетики та вугільної промисловості України за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Надалі за результатом розслідування колишньому Міністру енергетики та вугільної промисловості України змінено підозру на ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем), який вчинив вказаний злочин за попередньою змовою з колишнім керівником одного з Департаменту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Санкція статті передбачає покарання до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.