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Екскерівника Міненерговугілля Насалика судитимуть за мільйонне зловживання держмайном. ФОТО

Автор: Lilia
03/03/2025 14:51
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Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому керівнику одного з департаментів Міністра енергетики та вугільної промисловості України, а колишньому керівнику міністерства змінили кваліфікацію. Через зловживання службовим становищем посадовців на користь одного з газових олігархів державному бюджету завдано збитків на майже 1,5 млрд грн.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на ДБР.

Ймовірно йдеться про прикарпатця Ігоря Насалика.

Співробітник ДБР веде розслідування у будинку.

“Встановлено, що за вказівкою очільника міністерства підлеглий йому керівник Департаменту Міненерговугілля укладав зі структурами відомого бізнесмена завідомо збиткові для держави угоди. Зокрема, у порушення постанови Кабміну, посадовці штучно «списували» комерсантам кошти за експлуатацію державного майна.

Сума недоотриманих бюджетом надходжень за період з травня 2017 року по грудень 2020 року становить 1 млрд 488 млн гривень”, – йдеться у дописі

Нагадаємо, що у лютому 2023 року у вказаному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру колишньому Міністру енергетики та вугільної промисловості України за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Надалі за результатом розслідування колишньому Міністру енергетики та вугільної промисловості України змінено підозру на ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем), який вчинив вказаний злочин за попередньою змовою з колишнім керівником одного з Департаменту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Санкція статті передбачає покарання до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.