Росіяни вдарили по військовому полігону на Дніпропетровщині, є загиблі та поранені

1 березня на одному з військових полігонів у Дніпропетровській області стався ворожий обстріл, що призвів до загибелі військовослужбовців. Наразі триває розслідування обставин події.

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Про це інформує Правда з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Михайла Драпатого.

За офіційною інформацією, для з’ясування всіх деталей призначено незалежну перевірку за участі військової контррозвідки. У військовому керівництві наголошують на необхідності відповідальності за ухвалені та несвоєчасно ухвалені рішення у той день.

“Передбачаю, що правду намагатимуться приховати в тумані бюрократії. Але я цього не допущу. Призначив незалежну перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли «відмазатися». Я вимагатиму найсуворішого покарання. Тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов’язки, тих, хто “затягує” військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих, — усі вони ганьблять Збройні Сили України”, – пише Драпатий.

У Сухопутних військових повідомили, що є загиблі та поранені.