У Франківську попрощаються із захисником Камінським В’ячеславом

Івано-Франківська громада прощається з захисником. На превеликий жаль, у бою за Україну загинув Вʼячеслав Камінський.

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Пише Правда.іф з посиланням на Руслана Марцінківа

У четвер, 15 травня о 12 годині розпочнеться прощання і чин похорону в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова), 3.

Поховають Вʼячеслава на Алеї Героїв міського кладовища у с. Чукалівка.

Співчуття рідним і близьким!

Вічна памʼять і шана Герою!