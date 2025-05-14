У Франківську попрощаються із захисником Камінським В’ячеславом

Івано-Франківська громада прощається з захисником. На превеликий жаль, у бою за Україну загинув Вʼячеслав Камінський.
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Пише Правда.іф з посиланням на Руслана Марцінківа
У четвер, 15 травня о 12 годині розпочнеться прощання і чин похорону в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова), 3.
Поховають Вʼячеслава на Алеї Героїв міського кладовища у с. Чукалівка.
Вічна памʼять і шана Герою!