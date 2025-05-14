У Тлумачі попрощалися із загиблим захисником Богданом Палюгою

14 травня тлумачани вийшли на вулиці та в центр міста, щоб зустріти і попрощатися із полеглим воїном Богданом Палюгою з села Нижнів.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.іф з посиланням на Тлумацька міська рада.
Місцеві мешканці створили живий коридор та на колінах зустріли полеглого земляка. .
Далі похоронний кортеж попрямував з м. Тлумача у с. Нижнів, а жителі населених пунктів громади, дотичних до його маршруту, в глибокій скорботі на колінах зустрічали земляка.
Сьогодні, 14 травня, о 19 годині відбудеться панахида, а завтра, 15 травня, о 10 годині – чин похорону.
Богдан Палюга назавжди буде для нас взірцем справжнього патріотизму, відваги й самопожертви заради Батьківщини. Ніколи ми не пробачимо загарбникам смерті жодного нашого співвітчизника!