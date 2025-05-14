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У Франківську на благодійному Garage Sale зібрали 173 тисячі на обладнання для військового госпіталю

Автор: Оксана Марушкевич
14/05/2025 13:35
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«Галицькі леви» під час благодійного гараж-сейлу зібрали 173 тисячі гривень на обладнання для військового госпіталю.

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Про це повідомляє ГО «Об’єднання воїнів та волонтерів «Галицькі леви» у соціальних мережах.

Організатори висловили подяку всім учасникам заходу — тим, хто приносив речі на локації, волонтерам та відвідувачам, які придбали представлені товари.

«Завдяки вашій небайдужості та активній участі ми змогли зібрати 173 000 грн, які підуть на закупівлю необхідного обладнання для військового госпіталю», — зазначили в організації.