У Франківську на благодійному Garage Sale зібрали 173 тисячі на обладнання для військового госпіталю

«Галицькі леви» під час благодійного гараж-сейлу зібрали 173 тисячі гривень на обладнання для військового госпіталю.

Про це повідомляє ГО «Об’єднання воїнів та волонтерів «Галицькі леви» у соціальних мережах.

Організатори висловили подяку всім учасникам заходу — тим, хто приносив речі на локації, волонтерам та відвідувачам, які придбали представлені товари.