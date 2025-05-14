37-річна Ріанна оголосила про третю вагітність і показала помітно округлий животик

Барбадоська співачка Ріанна розсекретила, що вагітна третьою дитиною. Пише ТСН.

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Плітки про цікавий стан виконавиці ходили вже тривалий час. Утім, артистка не квапилася розсекречувати вагітність. Радісною новиною 37-річна Ріанна ефектно поділилася на благодійному балу Інституту костюма Met Gala 2025.

Виконавиця продемонструвала на червоному хіднику образ із довгою спідницею, коротким жакетом та обтислою блузою. Вбрання не лише не приховувало вже досить помітно округлий животик співачки, а й вдало його підкреслило. Тож, Ріанна та її коханий, американський репер A$AP Rocky, таки дійсно стануть батьками втретє.

Ріанна / © Associated Press

Зазначимо, співачка народила первістка Ноа у травні 2022 року. Вже через рік Ріанна вдруге стала мамою. В артистки в серпні 2023-го народився син Ріот. Утім, на двох дітях Ріанна не зупинилася і тепер при надії втретє.

Нагадаємо 35-річна попзірка Ріанна вдруге стала мамою