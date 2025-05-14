Назавжди 36: на війні загинув прикарпатець Василь Мартиняк

Сумна звістка прийшла у село Руда Рогатинської громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області. Від удару ворожого дрону загинув військовослужбовець Василь Мартиняк.

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Повідомляє Рогатинська міська рада, передає Правда.іф.

Що відомо про захисника

Народився 31 травня 1988 року у селі Руда. Швидко залишився сиротою.

Тож після закінчення Підгородської школи з юних років працював на підприємствах громади. Потім — подався на заробітки в Польщу.

Наприкінці серпня 2024 року Василь Мартиняк вступив до лав Збройних Сил України. Служив сапером у складі військової частини А7153. Був двічі поранений і двічі контужений — однак знову повернувся на службу.

11 травня 2025 року від удару ворожого дрону загинув у Пологівському районі Запорізької області, неподалік населеного пункту Високе (Червоне).

Траурний кортеж із тілом воїна прибуде до Рогатина завтра, 15 травня, орієнтовно об 11 годині.

На центральній площі відбудеться панахида і загальне прощання з Героєм. А далі —попрощається громада рідного села Руда.