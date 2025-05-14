В Івано-Франківську облаштують новий сквер

Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків разом з чиновниками провів вівторкову інспекцію містом. Дивились порядок та благоустрій на вулицях Довгій, Карпатській, Манюха та прилеглих територіях.

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Пише Правда.іф з посиланням на сайт міського голови.

Так от сьогодні всі отримали доручення, мають термін виконання. І все має бути зроблено вчасно!

«На сьогодні увага була більш зосереджена нашого обстеження на центральну частину міста. Як зазвичай, дивилися на всі недоліки та речі, які потрібно зробити. Десь потрібно покосити, десь – зробити роботи з комплексних робіт, пошкоджених елементів, а також косіння, прибирання та фарбування дитячих майданчиків та інших об’єктів», – відзначає Михайло Яцків, директор комунального підприємства «Благоустрій».

Попри прохолодну погоду – зима вже відступила. Тож посилатись на погані погодні умови комунальникам тепер зась. Та і самі зізнаються, приступають до необхідних робіт, бо місто треба підготувати до літнього періоду.

«Зараз йдуть планові роботи по покосу прибудинкових територій. Заодно і ремонт дитячих майданчиків. Тому, що ми всі розуміємо, що після зимового сезону дуже багато є проблем. Щось поломано, щось треба відновити, щось помалювати. У нас трішки погода, скажемо так, відклала деякі речі, і зараз якраз дали доручення, щоб десь відновити. Пофарбувати дитячі майданчики, десь відновити лавочку – такого плану. Десь, звичайно, ще протягом цього тижня завершуємо покіс прибудинкових територій. Десь є такі моменти, де виглядає, як трішки недокошено, але думаю, до кінця тижня це виправимо», – підкреслює Геннадій Пономаренко, директор КП «Комфортний дім»

Дивились не лише за порядком у місті, а й таким актуальним питанням, як пониження пішохідних переходів, тротуарів, щоб вони були зручними для людей з обмеженими можливостями.

«Ми якраз ходимо по тій частині міста, де ми поки що не планували роботи, тому що десь менше зараз потрібно робити, але все ж є місця, де потрібно переоблаштовувати, є місця, де потрібно по-новому зробити нормальні доступні пониження, з’їзди та тротуарне покриття», – відзначає Юрій Гапончук, заступник міського голови, начальник управління з питань супроводу демобілізованих осіб.

Як би комунальники не старались – роботи вистачає всім і за усім треба встигати. Міський голова прискіпливий у зауваженнях, бо прагне, аби місто було впорядковане. А ще в місті буде нова зелена зона – сквер комунальників.

«Ми сьогодні дивилися роботи які робляться, є певні зауваження, хотілось би більше робіт, але в умовах війни, ми більше увагу все-таки концентруємо на підтримку Збройних Сил України, але дуже важливо постійно працювати. Також на наших комунальних підприємствах взяли на себе невеличке зобов’язання невеличкий скверик зробити, буде скверик комунальників. Таке доручення отримали, до Дня Незалежності має бути новий скверик в місті Івано-Франківську силами комунальників», – підсумовує Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

Та кожна робота несе свої плоди. Мешканці помічають працю, і дякують міській владі за людяність та підтримку.

«Я говорила з міським головою неодноразово. Він був на похороні мого сина в грудні – це дуже приємно, що міський голова не забуває нас, мамів, які поховали своїх дітей. Він такий молодець, всюди дивиться, що потрібно переробити, що допомогти людям. Наш голова такий, що я за нього обома руками», – дякує очільнику громади Богдана Василівна.

На цьому перевірки міста звісно не зупиняються. Спочатку всі доручення мають бути виконані в чітко окреслений термін. А міський голова вже через тиждень знову вирушить на інспекцію вулиць громади, аби Франківськ був комфортним для своїх мешканців.