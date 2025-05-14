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У парку розваг "Лис Микита" після масштабної реконструкції розпочинається літній сезон. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У парку розваг “Лис Микита” після масштабної реконструкції розпочинається літній сезон. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
14/05/2025 15:04
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Івано-Франківськ зустрічає літо з оновленим парком розваг «Лис Микита», який після масштабної реконструкції готовий радувати відвідувачів новими атракціонами та оновленою інфраструктурою.

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Розташований у самому серці міста, цей парк є улюбленим місцем відпочинку для мешканців та гостей Івано-Франківська.​

Нові атракціони та оновлення

За словами директора парку Олега Олексюка, реконструкція перевершила початкові плани. Замість запланованої заміни одного атракціону та реконструкції ще одного, було здійснено більше:

  • Атракціон «Міксер» замінено на новий «Фуга»;
  • Атракціон «Хмаринка» замінили на дитяче колесо огляду;
  • Капітально відремонтовано «Веселі гірки» та «Колесо огляду», на якому встановлено нову ілюмінацію, видиму навіть за межами парку;
  • Відновили атракціон «Корабель», а відомий франківський художник Роман Бончук відреставрував новий малюнок на його щиті;
  • Ближчим часом реконструюватимуть велику ланцюгову карусель.

Інфраструктурні покращення

Окрім оновлення атракціонів, парк також зазнав значних інфраструктурних змін:​

  • Повністю перекладено бруківку, яка зносилася за десятиліття експлуатації;
  • Змінили вхідну арку центрального входу у містечку розваг;
  • Для забезпечення безпеки відвідувачів у разі відключення електроенергії, парк обладнано потужною гібридною сонячною електростанцією;
  • Розроблено прості протоколи для швидкої евакуації відвідувачів з атракціонів у разі повітряної тривоги.

Графік роботи

Парк розваг «Лис Микита» працює щодня з 11:00 до 21:00, а за наявності відвідувачів — і довше. На території парку працюють фудкорти, де можна перекусити та втамувати спрагу.​

Запрошуємо на відпочинок

З початком літніх канікул парк розваг «Лис Микита» є ідеальним місцем для сімейного відпочинку. Оновлені атракціони, покращена інфраструктура та приємна атмосфера гарантують позитивні емоції та гарні враження для відвідувачів усіх вікових категорій.​

Завітайте до парку розваг «Лис Микита» та насолоджуйтеся відпочинком у серці Івано-Франківська!

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