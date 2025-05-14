У парку розваг “Лис Микита” після масштабної реконструкції розпочинається літній сезон. ФОТО

Івано-Франківськ зустрічає літо з оновленим парком розваг «Лис Микита», який після масштабної реконструкції готовий радувати відвідувачів новими атракціонами та оновленою інфраструктурою.
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Розташований у самому серці міста, цей парк є улюбленим місцем відпочинку для мешканців та гостей Івано-Франківська.
Нові атракціони та оновлення
За словами директора парку Олега Олексюка, реконструкція перевершила початкові плани. Замість запланованої заміни одного атракціону та реконструкції ще одного, було здійснено більше:
- Атракціон «Міксер» замінено на новий «Фуга»;
- Атракціон «Хмаринка» замінили на дитяче колесо огляду;
- Капітально відремонтовано «Веселі гірки» та «Колесо огляду», на якому встановлено нову ілюмінацію, видиму навіть за межами парку;
- Відновили атракціон «Корабель», а відомий франківський художник Роман Бончук відреставрував новий малюнок на його щиті;
- Ближчим часом реконструюватимуть велику ланцюгову карусель.
Інфраструктурні покращення
Окрім оновлення атракціонів, парк також зазнав значних інфраструктурних змін:
- Повністю перекладено бруківку, яка зносилася за десятиліття експлуатації;
- Змінили вхідну арку центрального входу у містечку розваг;
- Для забезпечення безпеки відвідувачів у разі відключення електроенергії, парк обладнано потужною гібридною сонячною електростанцією;
- Розроблено прості протоколи для швидкої евакуації відвідувачів з атракціонів у разі повітряної тривоги.
Графік роботи
Парк розваг «Лис Микита» працює щодня з 11:00 до 21:00, а за наявності відвідувачів — і довше. На території парку працюють фудкорти, де можна перекусити та втамувати спрагу.
Запрошуємо на відпочинок
З початком літніх канікул парк розваг «Лис Микита» є ідеальним місцем для сімейного відпочинку. Оновлені атракціони, покращена інфраструктура та приємна атмосфера гарантують позитивні емоції та гарні враження для відвідувачів усіх вікових категорій.
Завітайте до парку розваг «Лис Микита» та насолоджуйтеся відпочинком у серці Івано-Франківська!
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