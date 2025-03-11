У Франківську в квартирі вибухнула граната: є постраждалі. ВІДЕО

Сьогодні в Івано-Франківську о 18:30 годині в районі вокзалу пролунав вибух.
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Пише Правда.іф
Ймовірно, йдеться про детонацію гранати у квартирі на вулиці Привокзальній, 49. Є руйнування будівлі. Площа пожежі складає 400 м.кв. Горить горище.
Двоє осіб важко травмовані, дві людини загинули.
На місце події направили 6 автомобілів швидкої медичної допомоги. Працюють всі служби.
Відео з Телеграм-каналу: