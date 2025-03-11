На Франківщині молодь, місцева влада та бізнес об’єднаються для обговорення майбутнього громади

Унікальна платформа для покращення комунікації між різними секторами суспільства створює можливості для конструктивної взаємодії та реалізації молодіжних ініціатив у Коломийській територіальній громаді.

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Пише Правда.іф з посиланням на Версії.

12 березня 2025 року в Коломийській філармонії відбудеться масштабний форум “ГЕНЕРАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО: МОЛОДЬ. ВЛАДА. БІЗНЕС”, спрямований на встановлення ефективного діалогу між молодими активістами, представниками місцевого самоврядування та підприємницьким сектором, що стане потужним майданчиком для обговорення перспектив розвитку молодіжної політики в регіоні та пошуку нових механізмів її впровадження.

Програма заходу, який розпочнеться о 9:00 годині та об’єднає понад 130 учасників, передбачає проведення панельних дискусій із залученням провідних експертів, під час яких молодь громади матиме унікальну можливість ознайомитися з реальними кейсами для втілення власних ініціатив та налагодити безпосередній контакт із потенційними партнерами для майбутніх проєктів.

“Генерація майбутнього: молодь, влада і бізнес має на меті об’єднати шкільне самоврядування, студентські парламенти, наші молодіжні ради, які в нас є в громаді, і активний молодий бізнес, ну і звичайно владу. Цим форумом хочемо показати, що всі разом ми маємо один одного чути, бачити і будувати сталу молодіжну політику в нашій громаді”, – розповіла Мар’яна Кодіна, начальниця Управління культури та туризму Коломийської міської ради.

За словами організаторів, особливу увагу буде приділено залученню молоді з сільських населених пунктів, що входять до складу Коломийської територіальної громади, адже саме інтеграція сільської молоді у загальногромадські процеси становить один із найбільших викликів для ефективної молодіжної політики на місцевому рівні.

“Найбільша проблематика і найбільший виклик – це залучення молоді з сіл громади. В цьому форумі ми об’єднаємося, модератором цього форуму виступить Ірина Ярмоленко, вона зараз у нас стажер сектору молодіжної політики. Максимально ми хочемо залучити дуже багато молоді не тільки з міста, а і з громади нашої для того, щоби молодіжні ради, ті які є утворені і нові, і ті які вже є діючі, могли об’єднуватися навколо своїх думок, навколо своїх ідей, якихось певних цілей”, – поділилася планами щодо проведення заходу Мар’яна Кодіна.

Невід’ємною складовою форуму стануть виступи успішних підприємців Коломийщини, які поділяться власним досвідом започаткування та розвитку бізнесу в умовах малого міста, розкажуть про труднощі, з якими їм довелося зіштовхнутися на шляху до успіху, та запропонують молодим людям практичні поради щодо реалізації їхніх бізнес-ідей.

“На форумі молоді бізнесмени будуть розказувати свої історії успіху, з якими проблемами вони зіштовхувалися, коли будували і реалізовували свої ідеї. Це буде для нашої молоді мотивацією створювати щось тут на місці і не думати про те, що маленьке місто Коломия не є платформою для розвитку”, – наголосила представниця міської ради.

Ірина Ярмоленко, стажерка на посаду завідувачки сектору з питань молодіжної політики Коломийської міської ради, яка виступить модератором заходу, зазначила, що формат форуму передбачає не лише теоретичні обговорення, але й практичну роботу в командах, спрямовану на розробку конкретних проєктів та ініціатив.

“У нас будуть панельні дискусії, у нас будуть творчі завдання на командну підтримку, багато завдань по напрацюванню проєктів в командах. Це дасть можливість конструктивного діалогу і розуміння, як нам разом рухатися для того, щоб все ж таки молодіжна політика в нашій громаді мала таку сталість і можливість”, – підкреслила Ірина Ярмоленко.

Організатори переконані, що проведення форуму “ГЕНЕРАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО: МОЛОДЬ. ВЛАДА. БІЗНЕС” стане вагомим кроком у напрямку формування ефективної моделі взаємодії між різними секторами суспільства для реалізації молодіжної політики в Коломийській територіальній громаді та сприятиме створенню сприятливих умов для самореалізації молодих людей у рідному місті та селах громади