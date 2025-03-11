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Постачання зросте втричі: Україна уклала меморандум із виробником IRIS-T

Автор: Lilia
11/03/2025 18:17
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Україна уклала меморандум із німецькою компанією Diehl Defence, виробником системи ППО IRIS-T, що передбачає трикратне збільшення постачання ракет і систем протиповітряної оборони.

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Повідомляє міністр оборони Рустем Умєров у Facebook.

“Підписали меморандум про взаєморозуміння з компанією Diehl Defence – виробником системи IRIS-T, яка є важливою частиною протиповітряного щита України.

Захист українського неба та міст – наш пріоритет. Підписана угода відкриває шлях до великих індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української протиповітряної оборони.

Також меморандум передбачає збільшення постачання ракет і систем протиповітряної оборони втричі”, – йдеться у дописі.

Україна уклала меморандум із виробником IRIS-T, що передбачає трикратне збільшення поставок.