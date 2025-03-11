Сьогодні на Івано-Франківщині ліквідовували 44 пожежі

Станом на 17:00 триває на Івано-Фрагківщині триває ліквідація 4 лісових пожеж: трьох у Солотвинській ТГ, однієї у Надвірнянській ТГ.

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Станом на 16:00 11 березня на Прикарпатті зареєстровано 44 пожежі сухої трави на відкритих територіях, з них 10 — лісових пожеж, повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Всього до гасіння лісових пожеж на території області залучено 323 особи та 51 одиницю техніки.

На даний час триває ліквідація 6 лісових пожеж, з яких: 4 — у Солотвинській ТГ Івано-Франківського району, 1 — у Пасічнянській ТГ Надвірнянського району та 1 — у Новицькій ТГ Калуського району.

Щодня через необережне ставлення громадян до вогню масштаби переважно кожної пожежі становлять близько 1 га, проте, люди не зупиняються і здійснюють злочин проти природи, вбиваючи все живе. На пожежах сухої трави також гинуть люди: з початку року загинуло 4 особи, ще 1 особа отримала травми.

З початку року рейдові групи ДСНС виявили 62 паліїв сухої рослинності, яких притягнуто до адміністративної відповідальності!

Також, під час слідування на пожежу лісу у селі Пасічна було виявлено чоловіка, який спалював суху траву, про що було повідомлено працівників поліції, а з місцевими жителями проведено профілактичні бесіди.

Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки та не спалювати суху траву!