Пенсії за інвалідністю в Україні зростуть, але не для всіх

В Україні триває чергова щорічна індексація пенсій. Але пенсійний експерт застерігає, що підвищення пенсій за інвалідністю після березневої індексації торкнеться не всіх. Пише 24 Канал

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У кого не зросте пенсія внаслідок індексації

Хоча перерахунок пенсій має охопити всіх пенсіонерів, є деякі нюанси. Наприклад, особам з інвалідністю з дитинства виплати не будуть підвищені, передає 24 Канал із посиланням на експерта з пенсійних питань Сергія Коробкіна.

Це пов’язано з тим, що вони отримують не пенсію, а соціальну допомогу через відсутність трудового стажу. Отже, таким особам індексація не передбачається, і грошова допомога залишиться на рівні 2 361 гривні на місяць.

На скільки піднімуть пенсії іншим

Пенсії за інвалідністю та виплати більшості пенсіонерів збільшаться на 11,5%, зокрема й пенсії за спеціальними законами, такими як для чорнобильців та військових. Зокрема, мінімальна пенсія для осіб з I групою інвалідності зросте з 2 980 до 3 323 гривень.

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