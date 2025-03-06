Скільки жителів Івано-Франківщини отримають підвищені пенсії

Понад 320 тисяч цивільних пенсіонерів на Івано-Франківщині отримають індексовані пенсії. У середньому їх підвищать на понад 402 гривні 45 копійок. Максимальний розмір перерахунку складає 1500 гривень, мінімальний — 100. Виплачувати індексовані пенсії почали з 4 березня 2025 року.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це у коментарі Суспільному повідомила начальниця Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області Зоряна Панас.

З її слів, індексація у 2025 році стосується всіх категорій пенсіонерів.

“Середній розмір підвищення виплат для цивільних пенсіонерів склав 402 гривні 45 копійок. Також проіндексовані пенсії понад 14 тисячам 300 працівникам силових структур. Середнє підвищення склало 1 тисячу 74 гривні 52 копійки. Перерахували й 786 пенсій, призначених за спецзаконами. У середньому їх підвищать на 1 тисячу 52 гривні 86 копійок”, — розповіла Зоряна Панас.

Кому призначили пенсії за спецзаконами:

державним службовцям;

працівникам органів місцевого самоврядування;

людям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Зі слів Зоряни Панас, індексація відбувається автоматично, без звернення людей до Пенсійного фонду. Підвищення не стосується тих, хто вийшов на пенсію з 1 січня 2025 року, адже ці виплати вже розраховані за новими показниками.