Прикарпатцям повідомили, які заходи проведуть в регіоні до Шевченківських днів

Прикарпаття готується до відзначення 211-ї річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Світлана Онищук Голова Івано-Франківської ОВА.

7 березня о 9:00 ранку хвилиною мовчання вшануємо всіх захисників, які полягли в бою за Україну. А відтак – розпочнуться Шевченківські читання «Пророчі слова Кобзаря» на площі біля адмінбудівлі за участю військовослужбовців, родин захисників, представників різних сфер та відомств.

Окрім того, протягом тижня буде відбуватись низка заходів:

-до 7 березня триває Регіональний огляд-конкурс читців творів Тараса Шевченка;

-6 березня стартує виставка «Поклонися, земле, пам’яті Тараса» в Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім.І.Франка та літературні читання «Тарас Шевченко: Великий син великого народу»;

-З 6 по 10 березня в Івано-Франківській обласній бібліотеці для дітей відбуватиметься пізнавальний конкурс «Хто такий Шевченко»;

-7 березня о 12:00 – літературна мандрівка «Пророчий голос Кобзаря», відео-мандрівка «Малярство Кобзаря»;

-з 6 до 10 березня в Івано-Франківській обласній бібліотеці для юнацтва розгорнуто виставку книг Т. Шевченка. А в Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття (м.Коломия) проводитимуть лекції на тему «Пророк Шевченко» і майстер-класи з написання картин по творах Т.Шевченка для ветеранів війни та дітей військовослужбовців;

у Навчально-методичному центрі культури і туризму Прикарпаття будуть відбуватись покази фільмів:

6 березня о 12.00 – показ документального кіно Ігоря Савченка, Олександра Алова та Володимира Наумова «Тарас Шевченко»

7 березня о 12.00 – документальної стрічки Володимира Денисенка «Сон»;

10 березня о 12.00 – документального фільму Леоніда Анічкіна «Тарас Шевченко. Спадщина. Надії»

-7 березня о 14:00 – в Івано-Франківському краєзнавчому музеї відбудеться захід-вшанування «Живописець»;

-8 березня о 10.30 – Обласний огляд-конкурс читців за участю переможців регіональних та міських конкурсів відбудеться в Навчально-методичному центрі культури і туризму Прикарпаття;

-8 березня – в Музеї мистецтв Прикарпаття – експозиція картин, присвячена річниці Кобзаря.