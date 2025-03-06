Чи замислювалися ви коли-небудь, як надмірне вживання алкоголю впливає на ваше серце? Багато хто знає про шкоду алкоголю для печінки чи нервової системи, але серце також страждає. Алкогольна кардіоміопатія – це важке захворювання, що розвивається через тривале зловживання спиртним і може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.

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Один із ефективних методів боротьби з залежністю є кодування алкоголізму Житомир, яке пропонує наркологічна клініка Олега Василенко. Чому це відбувається і як вберегти своє серце? Давайте розберемося.

Що таке алкогольна кардіоміопатія?

Алкогольна кардіоміопатія – це ураження серцевого м’яза, спричинене хронічним вживанням алкоголю. Вона призводить до розширення шлуночків серця та ослаблення його скорочувальної здатності. У результаті серце не може ефективно перекачувати кров, що викликає серцеву недостатність та інші небезпечні ускладнення.

Як алкоголь руйнує серце?

Тривале вживання алкоголю негативно впливає на серцево-судинну систему через кілька основних механізмів:

Прямий токсичний вплив на міокард – алкоголь і його метаболіти пошкоджують клітини серцевого м’яза, що призводить до їх загибелі та заміщення сполучною тканиною.

– алкоголь і його метаболіти пошкоджують клітини серцевого м’яза, що призводить до їх загибелі та заміщення сполучною тканиною. Порушення обміну речовин – змінюється метаболізм білків, жирів і вуглеводів, що ускладнює роботу серця.

– змінюється метаболізм білків, жирів і вуглеводів, що ускладнює роботу серця. Окислювальний стрес – під впливом алкоголю збільшується кількість вільних радикалів, які руйнують клітини серцевого м’яза.

– під впливом алкоголю збільшується кількість вільних радикалів, які руйнують клітини серцевого м’яза. Гормональні зміни – алкоголь впливає на рівень адреналіну та кортизолу, що підвищує артеріальний тиск і навантаження на серце.

Симптоми алкогольної кардіоміопатії

На ранніх стадіях хвороба може протікати безсимптомно, але з часом з’являються такі ознаки:

Задишка – особливо під час фізичних навантажень або в положенні лежачи.

– особливо під час фізичних навантажень або в положенні лежачи. Набряки – на ногах, щиколотках або животі через затримку рідини.

– на ногах, щиколотках або животі через затримку рідини. Втома – постійне відчуття слабкості навіть без значних навантажень.

– постійне відчуття слабкості навіть без значних навантажень. Порушення серцевого ритму – серцебиття може бути прискореним або нерегулярним.

– серцебиття може бути прискореним або нерегулярним. Біль у грудях – виникає при фізичних навантаженнях або навіть у стані спокою.

Хто в групі ризику?

Ризик розвитку алкогольної кардіоміопатії зростає при щоденному вживанні понад 80 г алкоголю протягом п’яти років і більше. Це приблизно еквівалентно п’яти келихам вина або чотирьом порціям міцного алкоголю щодня. Проте навіть менші дози при тривалому вживанні можуть негативно впливати на серце.

Як діагностується алкогольна кардіоміопатія?

Лікар може призначити кілька обстежень для виявлення цієї хвороби:

Ехокардіографію – дослідження, що допомагає оцінити стан серцевого м’яза.

– дослідження, що допомагає оцінити стан серцевого м’яза. Електрокардіограму (ЕКГ) – дозволяє виявити порушення серцевого ритму.

– дозволяє виявити порушення серцевого ритму. Магнітно-резонансну томографію (МРТ) – допомагає детально вивчити структуру серця.

– допомагає детально вивчити структуру серця. Аналізи крові – визначають рівень електролітів та функцію інших органів.

Чи можна вилікувати алкогольну кардіоміопатію?

Головна умова успішного лікування – повна відмова від алкоголю. На початкових стадіях припинення вживання спиртного може суттєво покращити стан серця. Додатково призначаються:

Медикаменти для зниження навантаження на серце.

Препарати для нормалізації серцевого ритму.

Дієта з обмеженням солі та жирної їжі.

Фізична активність відповідно до стану здоров’я.

У деяких випадках при важкій серцевій недостатності може знадобитися імплантація кардіостимулятора або навіть пересадка серця.

Профілактика: як захистити своє серце?

Щоб уникнути алкогольної кардіоміопатії, дотримуйтеся таких рекомендацій:

Обмежте або відмовтеся від алкоголю – дотримуйтеся рекомендацій щодо помірного вживання.

– дотримуйтеся рекомендацій щодо помірного вживання. Слідкуйте за своїм тиском і рівнем холестерину – регулярні обстеження допоможуть вчасно виявити проблеми.

– регулярні обстеження допоможуть вчасно виявити проблеми. Правильно харчуйтеся – включайте в раціон більше овочів, фруктів, риби та цільнозернових продуктів.

– включайте в раціон більше овочів, фруктів, риби та цільнозернових продуктів. Будьте фізично активними – навіть помірні фізичні навантаження допомагають зміцнити серцево-судинну систему.

– навіть помірні фізичні навантаження допомагають зміцнити серцево-судинну систему. Уникайте стресів – психоемоційне навантаження може посилити проблеми із серцем.

Висновок

Алкогольна кардіоміопатія – це серйозне захворювання, яке може призвести до серцевої недостатності та навіть летального наслідку. Важливо вчасно розпізнати проблему та змінити спосіб життя. Головне – повністю відмовитися від алкоголю, адже саме він є основною причиною цієї хвороби. Якщо вам важко зробити це самостійно, зверніться за допомогою до фахівців. У Наркологічній клініці Олега Василенка працюють кваліфіковані лікарі, які допоможуть подолати алкогольну залежність та повернути здоров’я вашому серцю. Не відкладайте турботу про своє здоров’я – серце не пробачає помилок.

Джерело – https://vacilenko.com/uk/zhitomir/

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