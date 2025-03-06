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У Косові “на щиті” зустрінуть захисника Дідківського Василя

Автор: Lilia
06/03/2025 13:30
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Повідомили про загибель захисника Василя Дідківського, жителя міста Косів Косівської територіальної громади.

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Пише Правда.іф з посиланням на Косівську районну військову адміністрацію.

Прощання із полеглим воїном відбудеться завтра, 7 березня 2025 року, о 10 год. на майдані Незалежності м. Косова.

“Просимо віддати останню шану загиблому бійцю та зустріти Героя з квітами і запаленими свічками.

Щирі співчуття родині… Вічна пам’ять Герою”, – йдеться у дописі