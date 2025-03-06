На Прикарпатті судитимуть одну з головних пропагандисток кремля на Луганщині

СБУ заочно повідомила про підозру одній з головних пропагандисток кремля на тимчасово окупованій території Луганщини.

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Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборантку – заступницю директора проросійського медіапідприємства «Луганьмедіа», пише Правда з посиланням на СБУ області.

Фігурантка є однією з ключових рупорів кремля та веде масовану пропаганду на окупованій території Луганщини.

До складу ворожого «медіахолдингу» входить 14 видань. Усі вони за вказівкою колаборантки публічно виправдовують агресивну війну проти України та воєнні злочини рашистів.

Підконтрольні пропагандистські інформресурси поширюють дезінформацію про події на тимчасово окупованих територіях, зокрема щодо нібито «визвольної» місії рф, нав’язують населенню негативне ставлення до української держави та Збройних Сил, намагаються унеможливити єднання навколо ідеї національного суверенітету та територіальної цілісності України.

Таким чином агресор через підконтрольні ЗМІ намагається маніпулювати свідомістю читачів в інтересах рф

Для тіснішої інтеграції медіахолдингу у російське інформаційне середовище заступниця директора пройшла навчання в рф.

Слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за такими статтями Кримінального кодексу:

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 3 ст. 436-2 (виготовлення та поширення матеріалів, що виправдовують збройну агресію рф).

СБУ продовжує системну роботу з викриття та притягнення до відповідальності осіб, які сприяють агресору в інформаційній сфері.