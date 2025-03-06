Фіналістка “Холостяка” влаштувала відверту фотосесію на Гаваях

Фіналістка “Холостяка-12” Олександра Мудра проводить відпустку на Гавайських островах. Пише Gazeta.ua

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У своєму Instagram блогерка опублікувала фото, де позувала на білосніжному пляжі.

Перед камерою постала в принтованому бікіні та кольоровому вінку на голові.

Образ доповнила мінімальним макіяжем і природніми локонами.

“Обирай мир”, – написаоа жінка під яскравими світлинами.

У фіналі романтичного шоу бізнесмен Алекс Топольський відмовив Мудрій. Саша видалася йому жінкою, яка носить рожеві окуляри, жадає сюрпризів та розваг щодня. Топольський переживав, що в спільному житті все кохання кудись подінеться, як тільки прийдуть складнощі. Після цього він озвучив своє рішення учасниці шоу та попросив відпустити його.

Зараз модель живе в Нью-Йорку та зустрічається з американцем-мільйонером. Вона показує розкішне життя у соцмережах. Відвідує спортзал і з’являється на модних івентах.

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