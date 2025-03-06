Владислав Бабанін гратиме за «Пробій» на правах оренди

МФК “Прикарпаття” та НК “Пробій” (Городенка) досягли угоди про трансфер на правах оренди 22-річного захисника Владислава Бабаніна. Орендна угода розрахована до 30 червня 2025 року.

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Зазначимо, що вихованець ФЦ “Барса” з Сум приєднався до івано-франківської команди минулого літа.

У першому півріччі молодий гравець дебютував серед професіоналів, взявши участь у двох матчах “Прикарпаття” у Кубку України і чемпіонаті Першої ліги (зіграв 23 хвилини).

Ще у 12 поєдинках нинішнього сезону Бабанін потрапляв до заявки на матчі, але на поле не виходив.