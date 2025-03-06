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Верховинська громада віддасть шану загиблому воїну Проданюку Дмитру

Автор: Lilia
06/03/2025 12:15
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Жителів Верховинської громади просять прийти та вшанувати пам’ять захисника Дмитра Михайловича Проданюка, який віддано захищав нашу країну від російського агресора протягом 2022-2024 років.

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Пише Правда. іф з посиланням на Радіо Гуцульську Столицю.

Прощання та панахида із померлим захисником відбудеться сьогодні, 6 березня, о 13:00 год біля стели Героїв Небесної Сотні.

Вічна пам’ять та шана Герою Дмитру!