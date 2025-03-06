Верховинська громада віддасть шану загиблому воїну Проданюку Дмитру

Жителів Верховинської громади просять прийти та вшанувати пам’ять захисника Дмитра Михайловича Проданюка, який віддано захищав нашу країну від російського агресора протягом 2022-2024 років.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда. іф з посиланням на Радіо Гуцульську Столицю.
Прощання та панахида із померлим захисником відбудеться сьогодні, 6 березня, о 13:00 год біля стели Героїв Небесної Сотні.
Вічна пам’ять та шана Герою Дмитру!