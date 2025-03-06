Помер військовослужбовець з Івано-Франківщини Дмитро Проданюк

3 березня 2025 року помер боєць з Івано-Франківщини Дмитро Проданюк.

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Про це у коментарі Суспільному розповіла працівниця відділу культури Верховинської селищної ради Тетяна Ілюк, пише Правда.іф.

З її слів, Дмитро Проданюк народився 4 травня 1971 року в селищі Верховина Івано-Франківської області. Після закінчення школи чоловік здобув освіту зварювальника. У 1990 році був призваний на строкову службу.

Його старший син 2 березня 2022 року пішов захищати країну. 5 березня Дмитро Проданюк повернувся з-за кордону й мобілізувався. На фронті боєць отримав поранення.

3 березня 2025 року Дмитро Проданюк помер.