Помер військовослужбовець з Івано-Франківщини Дмитро Проданюк

3 березня 2025 року помер боєць з Івано-Франківщини Дмитро Проданюк.
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Про це у коментарі Суспільному розповіла працівниця відділу культури Верховинської селищної ради Тетяна Ілюк, пише Правда.іф.
З її слів, Дмитро Проданюк народився 4 травня 1971 року в селищі Верховина Івано-Франківської області. Після закінчення школи чоловік здобув освіту зварювальника. У 1990 році був призваний на строкову службу.
Його старший син 2 березня 2022 року пішов захищати країну. 5 березня Дмитро Проданюк повернувся з-за кордону й мобілізувався. На фронті боєць отримав поранення.
3 березня 2025 року Дмитро Проданюк помер.