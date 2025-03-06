Імплантація зубів в Івано-Франківську: сучасні технології та переваги

Сьогодні здоров’я зубів та естетика посмішки мають величезне значення для комфортного життя. Втрата зубів може призвести не лише до естетичних проблем. Можливе порушення жування, мови та навіть зміни обличчя. Якісна імплантація зубів в Івано-Франківську допоможе повернути красу посмішки.

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Що таке імплантація зубів?

Імплантація зубів – сучасний метод відновлення втрачених зубів. Передбачає встановлення штучного кореня у кісткову тканину щелепи. На нього згодом фіксується коронка. Вона повністю імітує природний зуб за формою, кольором та функціональністю.

Процедура імплантації складається з декількох етапів. Спочатку проводиться ретельна діагностика. Процедура включає огляд ротової порожнини, лікування карієсу (за наявності), зняття зліпків та проведення комп’ютерної томографії.

Це дозволяє визначити стан кісткової тканини та підібрати оптимальний тип імпланта. Далі проводиться хірургічне встановлення імпланта. Він з часом зростається з кісткою (процес остеоінтеграції). На завершальному етапі на імплант встановлюється абатмент (перехідна частина) та коронка.

Імплантація дозволяє відновити зуб. Процедура не зачіпає сусідні здорові зуби, як це відбувається під час встановлення мостів. Імпланти – довговічні та надійні.

Які технології використовуються у FrankoLab?

У клініці FrankoLab використовуються наступні технології:

Цифрова діагностика. За допомогою 3D-томографії лікарі отримують детальну картину щелепи пацієнта. Це дозволяє точно визначити місце для встановлення імпланта. Комп’ютерне моделювання. Спеціальні програми дозволяють спланувати процедуру імплантації до дрібниць. Це значно знижує ризики. Підвищує точність встановлення. Безшовні методики. Використання лазерних технологій дозволяє мінімізувати травматизацію тканин та прискорити процес загоєння рани. Високоякісні матеріали. У FrankoLab використовуються імпланти від провідних світових виробників. Ці матеріали відрізняються високою біосумісністю та довговічністю. Наприклад, титанові імпланти. Вони не викликають алергічних реакцій. Титан швидко зростається з кістковою тканиною.

Клініка пропонує індивідуальний підхід до кожного пацієнта.

Переваги імплантації перед іншими методами

Імплантація має ряд переваг порівняно з традиційними методами:

Збереження здоров’я сусідніх зубів. На відміну від мостів імплантація не зачіпає здорові зуби. Це дозволяє зберегти їх цілісність та міцність. Довговічність. Імпланти можуть служити десятиліттями. Навіть все життя, за умови правильного догляду. Це робить їх економічно вигідним рішенням у довгостроковій перспективі. Повна функціональність. Імпланти відновлюють жувальну функцію на 100%. Це дозволяє повернутися до звичного раціону без обмежень. Естетика. Коронки на імплантах виглядають натурально. Гармонійно поєднуються з іншими зубами. Вони не відрізняються за формою, кольором чи текстурою. Зручність. На відміну від знімних протезів, імпланти не потребують спеціального догляду чи зняття на ніч.

Ці переваги роблять імплантацію передовим методом відновлення посмішки та функціональності зубного ряду.

Як проходить процедура імплантації?

Процедура імплантації зубів складається з декількох етапів:

Консультація та діагностика. На першому етапі лікар проводить огляд ротової порожнини. Збирає анамнез та призначає необхідні дослідження. Наприклад, 3D-томографію. Це дозволяє оцінити стан кісткової тканини та вибрати оптимальний тип імпланта. Планування. За допомогою спеціальних програм лікарі розробляють детальний план процедури. Визначають місце та кут встановлення імпланта. Хірургічний етап. Під час місцевого знеболення лікар встановлює імплант у кісткову тканину. Процедура зазвичай триває 1-2 години. Період остеоінтеграції. Після встановлення імпланта потрібен час (від 3 до 6 місяців), щоб він прижився у кістці. Встановлення абатмента та коронки. Після успішної остеоінтеграції на імплант фіксується абатмент. Потім встановлюють коронку.

Весь процес супроводжується підтримкою лікарів, які надають рекомендації щодо догляду та контролюють стан пацієнта.

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