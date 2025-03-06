Через пожежу сухої трави в місті Надвірна зайнялась господарська будівля

У місті Надвірна 5 березня сталася пожежа сухої трави, внаслідок якої вогонь поширився на господарську будівлю.

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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає Правда.іф.

Рятувальники ліквідували пожежу сухої трави на відкритій території на площі 50 кв.м та пожежу господарської будівлі на площі 40 кв.м.

“Щодня на території області працюють рейдові групи ДСНС задля запобігання виникненню пожеж в екосистемах та виявлення правопорушників. З початку року на Прикарпатті до адміністративної відповідальності притягнутопритягнуто 24 паліїв сухої трави”, – йдеться у дописі надзвичайників.

Рятувальники наголошують громадянам, що випалювання сухої рослинності заборонено законом! Штраф у разі порушення статті 77-1 КУпАП становить від 3060 до 6120 грн.