Бурштинська громада зустрічає скорботний кортеж з полеглим воїном Володимиром Скулою

Сьогодні, 6 березня, Бурштинська громада зустрічне кортеж із тілом Героя – Володимира Скули.

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Кортеж рухатиметься зі Львова до Задністрянська, пише Правда.іф з посиланням на Бурштинську міську раду.

Орієнтовний час зустрічі у Бурштині – 13:00.

“Просимо всіх створити «живий коридор» пошани та гідно зустріти Захисника на його останньому земному шляху”, – йдеться у дописі.

Сьогодні о17 годині у с. Задністрянське (вул. Т. Шевченка, 8 ) відбудеться Парастас.

Чин похорону пройде 7 березня о 14 годині у с. Задністрянське.