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У Верховині відкрили пам'ятну дошку полеглому бійцю Василю Томащуку
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Верховині відкрили пам’ятну дошку полеглому бійцю Василю Томащуку

Автор: Олег Мамчур
06/03/2025 12:01
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5 березня 2025 року у Верховині на Івано-Франківщині відкрили меморіальну дошку загиблому воїну Василю Томащуку.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці селищної ради.

Анотаційну дошку встановили на фасаді Верховинського ліцею № 1. Вшанувати пам’ять бійця прийшли рідні, побратими, друзі, а також — представники влади, педагоги, ліцеїсти.

Право відкрити меморіальну дошку надали сестрам та брату Василя Томащука.

Василь Томащук загинув 6 вересня 2023 року під час бою в селі Новодарівка Пологівського району.