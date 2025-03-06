На Донеччині загинув захисник з Франківщини Іван Каверзін

Сумна новина знову сколихнула Галицьку громаду. Під час виконання бойового завдання загинув житель села Блюдники, Іван Каверзін.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Галицьку територіальну громаду.

Каверзін Іван Анатолійович був патріотом своєї країни. Пішов служити 24 лютого 2022 року добровольцем у 114 бригаду в.ч. А1349 Повітряних сил.

15 серпня 2024 року був відкомандирований в Сумську область. 25 січня був переведений у в.ч. А1126 (25 бригада, 11 рота, 3 окремий десантно-штурмовий батальйон) у село Котлине Покровського району.

Героїчно загинув 15 лютого 2025 року в районі населеного пункту Котлине Покровського району, Донецької області.

14 лютого чоловік припинив виходити на зв’язок. Про це повідомила його дружина:

“Допоможіть знайти Чоловіка Каверзіна Івана Анатолійовича позивний(УДАВ). Припинив виходити на звʼязок 14.02.25р. Прийшло сповіщення безвісті зниклий 19.02.25. Служив частина А11.26 бригада 25 третій окремій парашутно десантно штормовій, Покровський напрямок. Донецька. обл.с Котлине Можливо хтось з хлопців вийшов на звʼязок”.

Що відомо про захисника

Каверзін Іван Анатолійович (позивний «Удав») народився 29 липня 1979 року в с.Блюдники Галицького району Івано-Франківської області в сім’ї Каверзіних Анатолія Єгоровича і Любомири Тимківни.

Дитинство провів в селі Блюдники. З першого по десятий клас навчався в Блюдниківській загальноосвітній школі.

За час проживання в селі зарекомендував себе з позитивної сторони. З односельчанами та товаришами проживав в добрих відносинах. Брав активну участь у громадському житті села, був добрим християнином. Зі своєю будівельною бригадою перекрив не одну церкву і, зокрема, у своєму селі Блюдники.

Одружився в 2009 році з Шерстюк Марією Анатолівною, з якою виховав двоє дітей.

Про зустріч та чин похорону Героя повідомлять додатково.