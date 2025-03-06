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Автоцивілка: що потрібно знати водіям
Диван на коліщатках в темній вітальні

Автоцивілка: що потрібно знати водіям

Автор: Олег Мамчур
06/03/2025 14:05
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Обов’язкове страхування цивільної відповідальності (автоцивілка) — це гарантія фінансового захисту в разі ДТП. Навіть досвідчені водії не застраховані від непередбачених ситуацій, тому розуміння нюансів страхування допоможе уникнути проблем із відшкодуванням збитків.

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Що покриває автоцивілка?

Цей вид страхування компенсує збитки, заподіяні третім особам:

  • майну (ремонт авто, пошкоджені огорожі, ліхтарі тощо);
  • життю та здоров’ю (лікування, втрата працездатності).

Базовий тариф («Моя автоцивілка») включає франшизу 0 грн — це означає, що ви не платите нічого зі своєї кишені при зверненні за відшкодуванням.

Як вибрати надійну страхову компанію?

При виборі страхової компанії звертайте увагу на такі чинники, як-от:

  1. Досвід роботи на ринку (наприклад, UNIQA працює в Україні понад 30 років).
  2. Швидкість виплат — 91% клієнтів UNIQA задоволені обслуговуванням.
  3. Додаткові сервіси (цілодобова підтримка (24/7), можливість оформлення європротоколу без виклику поліції, оплата страховки частинами).

В компанії UNIQA оформити автоцивілку дуже просто! Вона надає безкоштовні консультації через чат або телефон.

Довіряти цій страховій компанії варто через такі її переваги:

  1. 82% клієнтів продовжують співпрацю — це свідчить про довіру.
  2. Гнучкі умови: можливість збільшити страхову суму, оплата частинами.
  3. Швидкі виплати: середній термін розгляду звернення — 3–5 днів.

Пам’ятайте: навіть найобережніший водій не застрахований від помилок інших.

Коли варто розглянути додаткове страхування?

Якщо базового покриття недостатньо, можна вибрати опцію «Моя автоцивілка +». Вона збільшує максимальну суму виплат. Це корисна опція для власників дорогих транспортних засобів або тих, хто часто їздить у місця з підвищеним ризиком (наприклад, великі міста).

Що робити в разі виникнення ДТП?

Якщо сталася аварія на дорозі, дотримуйтеся наступних рекомендацій:

  1. Включіть аварійку, встановіть знак аварійної зупинки.
  2. Викличте поліцію, якщо суперечки щодо вини не вирішені.
  3. Зніміть місце події на фото/відео.
  4. Повідомте страховика — в UNIQA це можна зробити через мобільний застосунок або телефон.
  5. Зберіть документи: протокол поліції, свідчення очевидців, фотофакти.

Багато хто вважає, що автоцивілка захищає власний автомобіль, однак насправді вона компенсує шкоду, завдану іншим учасникам руху.

Поширені помилки при виборі автоцивілки:

  • ігнорування додаткових опцій. Наприклад, якщо ви їздите на автомобілі бізнес-класу, базового покриття може не вистачити;
  • економія на надійності компанії. Дешеві поліси часто мають приховані обмеження;
  • незнання умов договору. Уточніть, чи покривається шкода, заподіяна пішоходам, або як діяти в разі ДТП за кордоном.

Плануєте застрахувати своє авто? Запишіться на консультацію та отримайте індивідуальний розрахунок автоцивілки для вашої машини!

Поради для економії

По-перше, порівнюйте тарифи. По-друге, уникайте порушень ПДР. Безштрафний стаж знижує вартість поліса. По-третє, виберіть довгострокову співпрацю — багато страховиків дають знижки за продовження договору.

Автоцивілка — не просто формальність, а інструмент захисту вашого бюджету. Вибирайте страхову компанію з репутацією, уважно вивчайте умови договору та не ігноруйте додаткові опції.

Якщо у вас старий автомобіль, який ви плануєте незабаром продавати, то теоретично ви можете обмежитися мінімальним захистом.

Відповідальне водіння починається з відповідального ставлення до страхування. Виберіть надійний захист для себе та інших учасників дорожнього руху з UNIQA — компанією, що має довгу історію успішного страхування та піклується про своїх клієнтів у будь-яких життєвих ситуаціях.

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