Автоцивілка: що потрібно знати водіям

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності (автоцивілка) — це гарантія фінансового захисту в разі ДТП. Навіть досвідчені водії не застраховані від непередбачених ситуацій, тому розуміння нюансів страхування допоможе уникнути проблем із відшкодуванням збитків.
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Що покриває автоцивілка?
Цей вид страхування компенсує збитки, заподіяні третім особам:
- майну (ремонт авто, пошкоджені огорожі, ліхтарі тощо);
- життю та здоров’ю (лікування, втрата працездатності).
Базовий тариф («Моя автоцивілка») включає франшизу 0 грн — це означає, що ви не платите нічого зі своєї кишені при зверненні за відшкодуванням.
Як вибрати надійну страхову компанію?
При виборі страхової компанії звертайте увагу на такі чинники, як-от:
- Досвід роботи на ринку (наприклад, UNIQA працює в Україні понад 30 років).
- Швидкість виплат — 91% клієнтів UNIQA задоволені обслуговуванням.
- Додаткові сервіси (цілодобова підтримка (24/7), можливість оформлення європротоколу без виклику поліції, оплата страховки частинами).
В компанії UNIQA оформити автоцивілку дуже просто! Вона надає безкоштовні консультації через чат або телефон.
Довіряти цій страховій компанії варто через такі її переваги:
- 82% клієнтів продовжують співпрацю — це свідчить про довіру.
- Гнучкі умови: можливість збільшити страхову суму, оплата частинами.
- Швидкі виплати: середній термін розгляду звернення — 3–5 днів.
Пам’ятайте: навіть найобережніший водій не застрахований від помилок інших.
Коли варто розглянути додаткове страхування?
Якщо базового покриття недостатньо, можна вибрати опцію «Моя автоцивілка +». Вона збільшує максимальну суму виплат. Це корисна опція для власників дорогих транспортних засобів або тих, хто часто їздить у місця з підвищеним ризиком (наприклад, великі міста).
Що робити в разі виникнення ДТП?
Якщо сталася аварія на дорозі, дотримуйтеся наступних рекомендацій:
- Включіть аварійку, встановіть знак аварійної зупинки.
- Викличте поліцію, якщо суперечки щодо вини не вирішені.
- Зніміть місце події на фото/відео.
- Повідомте страховика — в UNIQA це можна зробити через мобільний застосунок або телефон.
- Зберіть документи: протокол поліції, свідчення очевидців, фотофакти.
Багато хто вважає, що автоцивілка захищає власний автомобіль, однак насправді вона компенсує шкоду, завдану іншим учасникам руху.
Поширені помилки при виборі автоцивілки:
- ігнорування додаткових опцій. Наприклад, якщо ви їздите на автомобілі бізнес-класу, базового покриття може не вистачити;
- економія на надійності компанії. Дешеві поліси часто мають приховані обмеження;
- незнання умов договору. Уточніть, чи покривається шкода, заподіяна пішоходам, або як діяти в разі ДТП за кордоном.
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Поради для економії
По-перше, порівнюйте тарифи. По-друге, уникайте порушень ПДР. Безштрафний стаж знижує вартість поліса. По-третє, виберіть довгострокову співпрацю — багато страховиків дають знижки за продовження договору.
Автоцивілка — не просто формальність, а інструмент захисту вашого бюджету. Вибирайте страхову компанію з репутацією, уважно вивчайте умови договору та не ігноруйте додаткові опції.
Якщо у вас старий автомобіль, який ви плануєте незабаром продавати, то теоретично ви можете обмежитися мінімальним захистом.
Відповідальне водіння починається з відповідального ставлення до страхування. Виберіть надійний захист для себе та інших учасників дорожнього руху з UNIQA — компанією, що має довгу історію успішного страхування та піклується про своїх клієнтів у будь-яких життєвих ситуаціях.
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