Заспівав російською: Потап знайшов заміну дружині

Український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко), який з початку повномасштабної війни в Україні виїхав за кордон, виступив на вечірці в Ізраїлі, де заспівав свої російськомовні хіти, але вже не з дружиною Настею Каменських. Пише Апостроф

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Відповідне відео співак опублікував у своїх історіях на сторінці в Instagram.

Він опублікував деякі відео зі свого виступу у Хайфі (Ізраїль), на яких можна почути, як Потап виконує свої старі пісні російською мовою. Проте замість його дружини – Насті Каменських, яка співала з ним у дуеті – репер з’явився на сцені з іншою співачкою.

Співав російською: співак Потап знайшов заміну дружині pic.twitter.com/niSGtZPRmC — Апостроф (@apostrophe_ua) March 1, 2025

Нагадаємо Де зараз Потап: репер розповів, де живе під час війни і чим займається