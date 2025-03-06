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Заспівав російською: Потап знайшов заміну дружині
Диван на коліщатках в темній вітальні

Заспівав російською: Потап знайшов заміну дружині

Автор: Орися Корчун
06/03/2025 14:16
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Український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко), який з початку повномасштабної війни в Україні виїхав за кордон, виступив на вечірці в Ізраїлі, де заспівав свої російськомовні хіти, але вже не з дружиною Настею Каменських. Пише Апостроф

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Відповідне відео співак опублікував у своїх історіях на сторінці в Instagram.

Він опублікував деякі відео зі свого виступу у Хайфі (Ізраїль), на яких можна почути, як Потап виконує свої старі пісні російською мовою. Проте замість його дружини – Насті Каменських, яка співала з ним у дуеті – репер з’явився на сцені з іншою співачкою.

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