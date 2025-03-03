Де зараз Потап: репер розповів, де живе під час війни і чим займається

Український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко), який під час повномасштабної війни в Україні живе і працює за кордоном, розкрив своє місцезнаходження. Пише Апостроф

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В інтерв’ю естонському виданню Limon, співак заявив, що зараз проживає в Барселоні (Іспанія). Також він часто буває в Лондоні (Велика Британія), Маямі (США) і Дубаї (ОАЕ). Крім цього Потап стверджує, що приїжджає в українську столицю.

Фото: instagram.com/realpotap

“Зараз проживаю в Барселоні. І в мене утворився такий п’ятикутничок: Барселона, Київ, Лондон, Маямі, Дубай. Оскільки я будую міжнародний медіахолдинг, мені доводиться бувати в цих точках”, – заявив він.

Потап також зізнався, що в Європі збирає новий гурт “Мозги”.

“Щодня ми отримуємо від сотні до п’ятисот заявок на кастинг із різних частин Європи і не тільки. Є хлопці з Латинської Америки, зі Сполучених Штатів Америки, з Іспанії, з Німеччини, з країн Балтії as well. Ажіотаж божевільний”, – заявив він.

Незважаючи на те, що гурт завжди був “чоловічим”, Потап не виключає, що до нового складу можуть увійти дівчата.

“Ми відкриті, формат може змінитися. Красива, талановита дівчинка або талановиті дівчатка, та будь-які дівчатка, які будуть оригінальні, можуть легко влетіти в новий склад гурту. “Мозги” передбачає собою розривний фестивальний формат для європейської і не тільки аудиторії”, – сказав продюсер.

Нагадаємо, в Україні гурт “Мозги” розпався після виїзду Потапа за кордон. Один з учасників колективу Позитив (Олексій Завгородній) розповідав, що вони не хотіли продовжувати виступати без Потапенка, адже він – невід’ємна частина гурту.

Фото: Wikipedia

“Ми їздили з хлопцями на благодійні концерти без Потапа. Але це має бути бажання всіх учасників. Потап – невід’ємна частина колективу. Якщо це все робити без нього, то мені здається, що все буде неповноцінним. Тому так і сталося, що розбіглися. “Мозгами” можна було займатися ще довго, але я дуже радий, що так сталося, я зробив свій сольний проект”, – розповідав Позитив.

Нагадаємо Потап зізнався, як виїхав з України за кордон під час війни