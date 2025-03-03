ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Силует солдата і свічка з прапором України.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Завтра Івано-Франківська громада віддасть шану захиснику Богдану Кваснюку

Автор: Lilia
03/03/2025 16:58
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Івано-Франківська громада втратила ще одного захисника – старшого солдата Богдана Кваснюка. Після важкого поранення на службі та тривалого лікування військовий помер.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Повідомляє міський голова Руслан Марцінків, передає Правда.іф

У вівторок, 4 березня о 10:00 розпочнеться прощання в домі Богдана. Опісля – прощання та чин похорону в церкві Святого великомученика Юрія УГКЦ, що у с. Угорники.

Поховають захисника на кладовищі с. Угорники.

Співчуття рідним і близьким!

Вічна памʼять захиснику Богдану Кваснюку