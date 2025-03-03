Завтра Івано-Франківська громада віддасть шану захиснику Богдану Кваснюку

Івано-Франківська громада втратила ще одного захисника – старшого солдата Богдана Кваснюка. Після важкого поранення на службі та тривалого лікування військовий помер.

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Повідомляє міський голова Руслан Марцінків, передає Правда.іф

У вівторок, 4 березня о 10:00 розпочнеться прощання в домі Богдана. Опісля – прощання та чин похорону в церкві Святого великомученика Юрія УГКЦ, що у с. Угорники.

Поховають захисника на кладовищі с. Угорники.