У Франківську створили сайт, де підлітки зможуть обрати професію до душі

Визначитися з майбутньою професією важко, коли тобі 16-17 років. Часто підлітки приймають рішення необдумано, а потім шкодують під час навчання. Щоб допомогти молодим людям обрати ремесло на майбутнє, в Івано-Франківську створили платформу «Струм».

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Тут зібрали найбільш затребувані та найкраще оплачувані професії – і вони точно не є очевидними, пише Репортер.

Майбутнє – в Україні

Оксані Архипчук ідея платформи для профорієнтації спала на думку досить випадково. Її вона створила разом з однодумцями на Open Data Hackathon.

Я працюю у сфері освіти, займаюсь профорієнтацією останні кілька років, а також мене цікавила тема ІТ, відкритих даних, тож я вирішила відвідати цей хакатон, – розповідає Оксана Архипчук. – Там ми з колегами створили «Струм» і наша ідея зайняла перше місце. Переможці хакатону автоматично змогли взяти участь в Open Data Accelerator, який реалізується за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та завдяки проєкту «Підтримка цифрової трансформації», фінансованого USAID і UK Dev, за участі SocialBoost. Тож всю осінь працювали над нашим продуктом. Початкове фінансування та менторську підтримку отримали від Open Data Accelerator, але фактично пів року вкладаємо в цю ідею свій час і свої гроші.

Над проєктом працює команда з семи людей з усієї України. Середній вік – 20 років. Адже саме молодь найкраще зрозуміє потреби майже однолітків.

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Основна ідея – допомогти молоді побачити можливості і реалізуватися професійно саме в Україні. Розуміємо, що багато виїхали чи розглядають варіант виїзду. Ми хочемо показати, що і у нас можна мати класне майбутнє, – розповідає Оксана Ахрипчук. – Ми віримо, що підлітки та молодь можуть прийняти виважене рішення, якщо матимуть достатньо інформації. Тому ми хочемо надати цю актуальну інформацію, проаналізувавши ринок праці, відкриті дані з багатьох джерел.

Оксана Ахрипчук

Зварникам платять більше

Платформа «Струм» запрацює уже на початку березня. Для початку там зберуть 50 найзатребуваніших професій із 15 сфер – від креативних індустрій, освіти до виробництва тощо.

З неочевидних, які зараз є затребувані і мають хороші зарплатні можливості, – це зварники, плиточники, монтажники, багато професійно-технічного, інженерно-технічного спрямування, – говорить Оксана Ахрипчук. – З ІТ стають все більш важливі hardware-інженери (інженери апаратної частини – авт.). В інших індустріях – від редакторів до хіміків.

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На сайті кожен охочий може знайти професію, яка його цікавить, відфільтрувавши за пошуком потрібні варіанти. Ті, які сподобалися, можна зберегти в «улюблене». На сторінці професії – опис, статистика, відео від професіоналів у цій сфері, найкращі заклади, де навчають цьому ремеслу та інше.

Ми хочемо дати можливість молоді приміряти на себе професію, перш ніж прийняти рішення. Тому в нас є дуже багато контенту з реальними професіоналами: відео, інтерв’ю, стріми, – розповідає співаторка ідеї. – Ми хочемо, щоб у підлітків була можливість знайти відповіді на свої запитання, спробувати професію на практиці через стажування, волонтерство.

Крім іншого, на сайті з’являтимуться події, пов’язані з певною професією. Їх проводять галузеві організації, університети, активісти. Будуть події у різних куточках України. Зате можна буде адаптувати інформацію, залежно від свого місця перебування.

Наприклад, є міжнародна організація Society of Petroleum Engineers (Спілка інженерів-нафтовиків, її філія є в Івано-Франківському університеті нафти і газу), яка проводить багато подій для інженерів у нафтогазовій індустрії. А є молодіжна організація у Миколаєві, що проводить живі бібліотеки з професіоналами з різних професій, – розповідає Оксана Архипчук. – Серед інших офлайн-подій – стажування у компаніях, лайфстрім-зустрічі, неформальні події від різних організацій.

Проєкт орієнтується у першу чергу на школярів, які обирають, куди піти навчатися, але також на молодь до 25 років. Зараз команда готує спеціальний гайд для вчителів, як використовувати платформу «Струм» для уроків з профорієнтації.

Для дорослих – курси й стажування

Також Оксана Архипчук є керівницею проєкту Upskill Now, цього разу спрямованого на перекваліфікацію дорослих. Він реалізується Фондом Промприлад. Мета проєкту – допомогти подолати кадрову кризу в українській економіці через підготовку професіоналів із затребуваних професій. Ціль – перенавчання та працевлаштування 10 тисяч українців. Досягти цього планують за три роки.

Зараз на ринку праці є багато вакансій і є багато людей, які б хотіли знайти роботу, але запити роботодавців і навички шукачів роботи часто не співпадають, – каже керівниця проєкту. – Тож ми стартуємо із пілотних короткострокових курсів, адаптованих під потреби роботодавців. Учасники, завершивши шеститижневе навчання, зможуть отримати роботу у франківських чи львівських компаніях, з якими ми співпрацюємо.

Спочатку фокус зробили на виробничі та будівельні напрямки. Перші три курси – на операторів станків із числовим програмним керуванням (ЧПК), монтажників радіоелектроніки і верстатників деревообробних верстатів. Для цього співпрацюють із Вищим професійним училищем №21, Вищим художнім професійним училищем №3 і Фаховим коледжем електронних приладів ІФНТУНГ.

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Також ми плануємо розширювати будівельний напрям – монтажники гіпсокартонних конструкцій, облицювальники, плиточники, маляри, сантехніки, електрики, – говорить Оксана Архипчук. – Ми відштовхуємось від чіткого запиту на ринку праці. Якщо людина навчається на цьому курсі, у неї є чітка пропозиція роботи від конкретного роботодавця. Ми визначили ці напрямки не просто так, а провели багато інтерв’ю з місцевими компаніями. Наприкінці курсів учасники пройдуть стажування на базі цих роботодавців.

Також, за словами Оксани Архипчук, жінкам не варто хвилюватися, що багато із цих професій вважаються «чоловічими». Зараз компанії готові наймати туди жінок, до того ж це стереотип, що більшість із них потребує великої фізичної сили. А деякі компанії навіть мають дитячі кімнати, щоб можна було залишити малечу, поки мама працює.

Проєкт запрацює з 20 березня, спочатку – з відбору учасників. А після Великодня планують розпочати самі курси. Подаватися може будь-хто, кому вже виповнилося 18 років.