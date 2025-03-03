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Колумбієць Янко та "Лос Янковерс" присвятили пісню Івано-Франківську. ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Колумбієць Янко та “Лос Янковерс” присвятили пісню Івано-Франківську. ВІДЕО

Автор: Олег Мамчур
03/03/2025 16:30
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Колумбієць Янко Богдан Пеньяфорт та гурт заспівали пісню, яку присвятили Івано-Франківську.

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Відео виконання оприлюднили на facebook-сторінці гурту, пише Бліц-Інфо.

“З колумбійської столиці, міста Богота в Південній Америці, гурт Лос Янковерс, музиканти з Колумбії та з Венесуели, хочуть заспівати для міста Івано-Франківськ в Україні”, – звернувся Янко до франківців.