Колумбієць Янко та “Лос Янковерс” присвятили пісню Івано-Франківську. ВІДЕО

Колумбієць Янко Богдан Пеньяфорт та гурт заспівали пісню, яку присвятили Івано-Франківську.
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Відео виконання оприлюднили на facebook-сторінці гурту, пише Бліц-Інфо.
“З колумбійської столиці, міста Богота в Південній Америці, гурт Лос Янковерс, музиканти з Колумбії та з Венесуели, хочуть заспівати для міста Івано-Франківськ в Україні”, – звернувся Янко до франківців.