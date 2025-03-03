“Віддалена робота у мережі”: прикарпатка перерахувала шахраям майже 69 тисяч гривень.

У шахрайську аферу потрапила мешканка Івано-Франківська. Зі слів заявниці, в інтернеті вона натрапила на оголошення про додатковий онлайн заробіток. Основна умова віддаленої роботи полягала у купівлі, продажу криптовалюти на біржі.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

“Надалі із жінкою зв’язався нібито представник біржі та розповів, як необхідно проводити фінансові операції. За вказівкою аферистів, вона зареєструвалась на шахрайському сайті та створила особистий рахунок. Увійшовши у довіру, співрозмовник запевнив потерпілу, що їй потрібно здійснити поповнення рахунку на криптобіржі. В подальшому, аферисти скинули їй банківські рахунки для поповнення. На них прикарпатка перерахувала майже 69 тисяч гривень”, – йдеться у дописі.

І як результат – ні власних коштів, ні заробітку. Також, зв’язок з пройдисвітами обірвався.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.