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У Коломийському педагогічному коледжі відкрили багатофункціональний навчальний простір

Автор: Lilia
03/03/2025 16:01
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Сучасний багатофункціональний простір для навчання та розвитку молоді запрацював в Коломийському педагогічному фаховому коледжі Івано-Франківської обласної ради. Вартість проєкту складає понад 672 тисяч гривень.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук 

За сприяння міжнародних партнерів в рамках Програми транснаціонального співробітництва Interreg «Дунайська регіональна програма 2021-2027» у закладі облаштували сучасну мистецьку лабораторію на базі відділення образотворчого мистецтва.

Вартість проєкту – понад 672 тис.грн. За ці кошти, зокрема, придбано комп’ютерну та оргтехніку, комфортні меблі. Тож вже зараз студенти мають змогу поглиблювати свої знання з графічного дизайну, створювати цікаві проєкти та реалізовувати власні ідеї на базі сучасного інтерактивного простору.

На сьогодні в Коломийському педагогічному фаховому коледжі навчаються 600 дітей, з них 52 навчаються за спеціальністю «Середня освіта (спеціалізація «Образотворче мистецтво»).