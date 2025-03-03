В Івано-Франківську обговорювали стратегії розвитку міста

Відбувся брифінг щодо Стратегії розвитку Івано-Франківська.
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Про це повідомив Руслан Марцінків, передає Правда.іф
У 2024 році визначили 12 ключових напрямів, за якими сформували робочі групи:
- культура та інформаційна політика
- проветеранська політика
- соціальна політика та інтеграція
- молодіжна політика, фізична культура та спорт
- освіта (дошкільна, середня, професійна)
- вища освіта, наука та інновації. Освіта для дорослих, включно з неформальною
- безпека, цивільний захист та оборона
- благоустрій, зв’язок, інфраструктура та транспорт. Житлова та комунальна політика
- просторовий розвиток та архітектура
- економічний розвиток та підприємництво
- екологія та енергоефективність
- медицина, здоров’я та відновлення людського капіталу
До робочих груп увійшли представники: міської ради (30%), бізнесу (30%), громадянського суспільства (30%) та науки й аналітики (10%).
Кожен з присутніх партнерів розповів про роботу у своєму секторі, сучасні виклики і цілі.
Детальніше: https://strategy.if.ua