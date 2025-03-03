В Івано-Франківську обговорювали стратегії розвитку міста

Відбувся брифінг щодо Стратегії розвитку Івано-Франківська.

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Про це повідомив Руслан Марцінків, передає Правда.іф

У 2024 році визначили 12 ключових напрямів, за якими сформували робочі групи:

культура та інформаційна політика

проветеранська політика

соціальна політика та інтеграція

молодіжна політика, фізична культура та спорт

освіта (дошкільна, середня, професійна)

вища освіта, наука та інновації. Освіта для дорослих, включно з неформальною

безпека, цивільний захист та оборона

благоустрій, зв’язок, інфраструктура та транспорт. Житлова та комунальна політика

просторовий розвиток та архітектура

економічний розвиток та підприємництво

екологія та енергоефективність

медицина, здоров’я та відновлення людського капіталу

До робочих груп увійшли представники: міської ради (30%), бізнесу (30%), громадянського суспільства (30%) та науки й аналітики (10%).

Кожен з присутніх партнерів розповів про роботу у своєму секторі, сучасні виклики і цілі.

Детальніше: https://strategy.if.ua