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В Івано-Франківську обговорювали стратегії розвитку міста

Автор: Lilia
03/03/2025 15:46
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Відбувся брифінг щодо Стратегії розвитку Івано-Франківська.

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Про це повідомив Руслан Марцінків, передає Правда.іф

У 2024 році визначили 12 ключових напрямів, за якими сформували робочі групи:

  • культура та інформаційна політика
  • проветеранська політика
  • соціальна політика та інтеграція
  • молодіжна політика, фізична культура та спорт
  • освіта (дошкільна, середня, професійна)
  • вища освіта, наука та інновації. Освіта для дорослих, включно з неформальною
  • безпека, цивільний захист та оборона
  • благоустрій, зв’язок, інфраструктура та транспорт. Житлова та комунальна політика
  • просторовий розвиток та архітектура
  • економічний розвиток та підприємництво
  • екологія та енергоефективність
  • медицина, здоров’я та відновлення людського капіталу

До робочих груп увійшли представники: міської ради (30%), бізнесу (30%), громадянського суспільства (30%) та науки й аналітики (10%).

Кожен з присутніх партнерів розповів про роботу у своєму секторі, сучасні виклики і цілі.

Детальніше: https://strategy.if.ua