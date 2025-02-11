Потап зізнався, як виїхав з України за кордон під час війни

Артист запевняє, що перетнув кордон абсолютно легально. Пише ТСН

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Репер та продюсер Потап, який раніше прокоментував чутки про розлучення з Настею Каменських, вперше зізнався, як під час дії воєнного стану виїжджає з України.

В інтерв’ю російському журналісту Юрію Дудю музикант запевняє, що перетинає кордон абсолютно легально. Репер стверджує, що є різні способи отримати дозвіл на виїзд за кордон. Щоразу виконавець виїжджав з України з різних причин. Потап говорить, що отримати офіційний дозвіл доволі нелегко, однак йому це вдавалося. Щоправда, подробиці репер не розповідав. Натомість він лише заявив, що йому дозволено лише на певний термін виїжджати з України, а потім треба повернутися.

“Всі українські артисти виїжджають на концерти, гастролі. Є різні міністерства, у нас різні види професій, які мають змогу виїжджати. Є легальний спосіб виїжджати, у мене один із таких. Я виїжджаю та приїжджаю. Це достатньо складна система. Є системи, способи, програми, які передбачені різними інстанціями, де ти можеш отримати офіційний дозвіл на виїзд. Це нелегко, треба проходити бюрократичну систему. Я за цей час виїжджав з різних причин, через різні інстанції. Система передбачає, що я буду повертатися, тому я й буду повертатися. Я виїжджаю на певний термін та повертаюся”, — розповів артист на YouTube-каналі “вДудь“.

Потап

За словами Потапа, з-за кордону він допомагає армії, волонтерам та медикам. Там він нібито заробляє кошти, які потім переказує на благодійність. Репер стверджує, що робить саме те, що чудово вміє. Це йому нібито ще 2022 року порадив колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Я допомагаю армії, волонтерам, медичним організаціям. Про це в мене відбулася розмова з Валерієм Залужним. Він сказав допомагати фронту всім, чим можете. Я роблю через професію. Я вмію заробляти гроші за кордоном. Я це роблю і буду робити”, — стверджує репер.

Нагадаємо, Потап неодноразово опинявся в скандалах через те, що під час повномасштабної війни перебуває за кордоном. Раніше він коментував, чому оселився в Барселоні, а також розповідав про відкритий там бізнес.