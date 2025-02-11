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Видалення мигдаликів: комплексний підхід до лікування хронічного тонзиліту
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Видалення мигдаликів: комплексний підхід до лікування хронічного тонзиліту

Автор: Олег Мамчур
11/02/2025 16:46
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Хронічні захворювання лімфоглоткового кільця можуть суттєво погіршувати якість життя та призводити до розвитку серйозних ускладнень. Своєчасне хірургічне лікування дозволяє ефективно вирішити проблему та запобігти розвитку системних захворювань.

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За хронічного тонзиліту, який не піддається консервативному лікуванню, тонзилектомія стає необхідним методом лікування, що дозволяє усунути джерело хронічної інфекції та покращити загальний стан здоров’я пацієнта. Операція проводиться з використанням сучасних методик, які забезпечують мінімальний дискомфорт та швидке відновлення.

Показання до проведення операції

Рішення про необхідність тонзилектомії приймається на підставі комплексної оцінки стану пацієнта.

Абсолютні показання:

  • Часті ангіни (більше 4-5 разів на рік).
  • Паратонзилярні абсцеси.
  • Ускладнення на серце та нирки.
  • Системні захворювання, пов’язані з тонзилітом.
  • Порушення дихання під час сну.

Відносні показання:

  • Хронічний тонзиліт з частими загостреннями.
  • Гіпертрофія мигдаликів.
  • Носійство патогенної флори.
  • Часті ГРВІ.
  • Субфебрильна температура.

Методи проведення операції

Сучасна хірургія пропонує різні методики видалення мигдаликів.

Класична тонзилектомія:

  • Видалення під загальним наркозом.
  • Використання спеціальних інструментів.
  • Ретельний гемостаз.
  • Візуальний контроль.

Сучасні методики:

  • Лазерна тонзилектомія.
  • Радіохвильовий метод.
  • Кріодеструкція.
  • Плазмова хірургія.
  • Ультразвукова дисекція.

Підготовка до операції

Перед операцією проводиться комплексне обстеження.

Лабораторна діагностика:

  • Загальний аналіз крові.
  • Біохімічний аналіз.
  • Коагулограма.
  • Аналіз сечі.
  • Бактеріологічне дослідження.

Інструментальні дослідження:

  • ЕКГ.
  • Рентгенографія органів грудної клітки.
  • За потреби – додаткові обстеження.

Консультації спеціалістів:

  • Анестезіолог.
  • Терапевт.
  • За показаннями – кардіолог, ендокринолог.

Особливості операції у різних вікових груп

Діти:

  • Переважно загальна анестезія.
  • Особлива увага до психологічної підготовки.
  • Швидше відновлення.
  • Ретельний контроль післяопераційного періоду.
  • Спеціальний режим харчування.

Дорослі:

  • Можливість місцевої анестезії.
  • Довший період реабілітації.
  • Більш виражений больовий синдром.
  • Необхідність тривалого спостереження.
  • Індивідуальний підбір знеболювання.

Післяопераційний період

Правильне ведення післяопераційного періоду забезпечує швидке відновлення.

Перша доба:

  • Постільний режим.
  • Холод на шию.
  • Заборона розмовляти.
  • Контроль кровотечі.
  • Знеболювання.

Перший тиждень:

  • Щадна дієта.
  • Обмеження фізичних навантажень.
  • Регулярні полоскання.
  • Прийом призначених препаратів.
  • Уникнення гарячої їжі та напоїв.

Період реабілітації:

  • Поступове розширення раціону.
  • Відновлення голосового режиму.
  • Повернення до звичайної активності.
  • Контрольні огляди.

Можливі ускладнення та їх профілактика

Для мінімізації ризиків важливо:

До операції:

  • Повноцінне обстеження.
  • Санація вогнищ інфекції.
  • Корекція супутніх захворювань.
  • Дотримання рекомендацій.

Після операції:

  • Регулярний прийом препаратів.
  • Дотримання режиму.
  • Своєчасне звернення за ускладнень.
  • Виконання всіх призначень.

Рекомендації щодо харчування

Правильне харчування сприяє більш швидкому загоєнню.

Перші дні:

  • Холодні рідкі страви.
  • Морозиво.
  • Прохолодні напої.
  • Желе.

Поступове розширення:

  • М’які продукти.
  • Пюреподібні страви.
  • Негаряча їжа.
  • Достатнє пиття.

Профілактика захворювань горла

Після операції важливо дотримуватися профілактичних заходів.

Загальне зміцнення організму:

  • Загартовування.
  • Правильне харчування.
  • Фізична активність.
  • Достатній сон.

Специфічна профілактика:

  • Уникнення переохолодження.
  • Своєчасне лікування ГРВІ.
  • Санація порожнини рота.
  • Регулярні огляди ЛОР-лікаря.

Тонзилектомія є ефективним методом лікування хронічного тонзиліту та його ускладнень. Сучасні методики операції, правильна підготовка та дотримання рекомендацій у післяопераційному періоді забезпечують швидке відновлення та значне покращення якості життя пацієнта.

Важливо пам’ятати, що рішення про необхідність операції приймається індивідуально, з урахуванням усіх показань та протипоказань. Кваліфіковані спеціалісти допоможуть обрати оптимальний метод лікування та забезпечать професійний супровід на всіх етапах лікування.

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