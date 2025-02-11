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У лікарні помер 48-річний солдат Михайло Федоляк з Калуша
Диван на коліщатках в темній вітальні

У лікарні помер 48-річний солдат Михайло Федоляк з Калуша

Автор: Олег Мамчур
11/02/2025 16:40
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Внаслідок важкого поранення у лікарні помер 48-річний солдат Михайло Федоляк.

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Для боротьби з російським окупантом до лав Збройних Сил України калушанин Михайло Федоляк долучився у травні 2024 року.

Солдат самовіддано служив стрільцем-санітаром гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмого взводу гірсько-штормової роти однієї з військових частин.

На превеликий жаль, після важкого поранення військовослужбовець помер в одній з лікарень Івано-Франківська 11 лютого 2025 року.