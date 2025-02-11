У лікарні помер 48-річний солдат Михайло Федоляк з Калуша

Внаслідок важкого поранення у лікарні помер 48-річний солдат Михайло Федоляк.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Для боротьби з російським окупантом до лав Збройних Сил України калушанин Михайло Федоляк долучився у травні 2024 року.

Солдат самовіддано служив стрільцем-санітаром гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмого взводу гірсько-штормової роти однієї з військових частин.



На превеликий жаль, після важкого поранення військовослужбовець помер в одній з лікарень Івано-Франківська 11 лютого 2025 року.