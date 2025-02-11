Коли справа доходить до покупки нової кухні, виникає ряд запитань:

– як порахувати розмір кухні?

– який матеріал обрати?

– які фасади більш практичні?

– яка буде ціна кухні?

І взагалі: з чого почати?

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Мета цієї статті – розглянути всі аспекти вибору, щоб ви змогли купити кухню в Івано-Франківську без турбот і переплат.

Крок #1 – Форма і розмір кухні

З чого почати?

Першим кроком до оновлення кухні є вибір форми і розмірів гарнітура. Розглянемо, які вони є:

Прямі кухні – це класичний і універсальний варіант. Лінійний гарнітур чудово розташується в просторій і маленькій кімнаті будь-якого планування.

Кутові кухні Івано-Франківськ дозволяють ефективно використовувати квадратне приміщення. Кухня Г або L-подібної форми задіює порожній кут кімнати і перетворює його на зручне місце для приготування їжі.

дозволяють ефективно використовувати квадратне приміщення. Кухня Г або L-подібної форми задіює порожній кут кімнати і перетворює його на зручне місце для приготування їжі. Кухні з островом мають стильний вигляд. Функціональний острів зручно використовувати, як обідній стіл або барну стійку. Він візуально ділить простір на зони. Зауважте, що кухня з островом підходить для кімнати площею 15 м2 і більше.

Розмір кухні прямопропорційно залежить від площі кімнати. І якщо для великого приміщення купити кухню Івано-Франківськ зовсім не проблема, то для кухні до 10 м2, краще приглянути дво- або трирівневий гарнітур. Таким чином, ви звільните підлоговий простір, а посуд і продукти займуть мінімум місця.

Крок #2 – З чого виготовлена кухня?

Який матеріал обрати?

Сучасні модульні кухні Івано-Франківськ виготовляються з дерева та його похідних. Корпус кухні піддається постійним навантаженням, тому для нього краще вибрати масив дерева або міцний МДФ. В чому різниця?

– Масив дерева (бук, дуб, сосна, горіх) – це міцний, натуральний матеріал з мінімальною обробкою. Він витримує велику вагу та інтенсивне використання. Якісна дерев’яна кухня слугує понад 50 років. Мінус – висока ціна.

– МДФ (деревостружкова плита середньої щільності) – міцний, екологічний, стійкий до зовнішніх чинників матеріал. МДФ виготовляється із стружки різних порід дерева і склеюється органічними речовинами під дією високого тиску і температур. Кухня з МДФ красива візуально, довговічна і доступна за ціною.

Стільниця для кухні підбирається окремо. Це робоча поверхня, яка піддається постійному впливу води, високих температур, механічних пошкоджень. Популярні матеріали для виготовлення стільниць – це:

– постформінг – недорогий і якісний;

– штучний камінь – не вбирає запахів, стійкий до вологи;

– натуральний камінь (мармур, граніт) – міцний і довговічний;

– дерево – має красивий вигляд і стійкість до навантаження;

– сталь – гігієнічна й легка в догляді.

Крок #3 – Вибираємо дизайн і колір фасадів

На фасади ми звертаємо увагу в першу чергу. Це фронтальна частина кухні, яка виготовляється із ДСП та МДФ. Про МДФ ми розповідали раніше. Що таке ДСП? Це деревостружкова плита, яка виготовляється аналогічним з МДФ способом, єдина відмінність полягає в клейові, яким з’єднуються частинки. Для ДСП використовуються синтетичні смоли. Тому готова кухня коштує дешевше.

Щоб фасади були гарними і слугували довго, МДФ/ДСП плити піддаються ретельній обробці. Отож, поверхні можуть бути:

Фарбовані – дозволяють створити будь-який колір і фактуру.

Ламіновані – бюджетний варіант з великою кількістю декорів.

Шпоновані – натуральний шпон (тонкі пластинки деревини) надає фасадам благородний вигляд.

Акрилові – мають глянцевий блиск і стійкість до пошкоджень.

Окрім того, кухня може бут матовою і глянцевою. Вибір між двома варіантами – це питання смаку.

Колір кухні краще вибрати практичний. Найменш маркими вважаються фасади бежевого, сірого, коричневого, темно-зеленого і темно-синього відтінків, а також всі тони дерева.

Крок #4 – Комплектація і внутрішнє наповнення

Дорогі та дешеві кухні Івано-Франківськ – це зручні системи зберігання, які складаются із окремих модулів. До комплектації кухні ІФ входять:

– навісні шафки для зберігання посуду

– підлогові ящики для побутової техніки, раковини, плити

– відкриті стелажі та скляні вітрини

– системи карго для зберігання пляшок і спецій.

А також органайзери, полиці, шухляди, щоб все необхідне було під рукою.

Зручним доповненням кухні на замовлення Івано-Франківськ є вбудоване підсвічування. Кілька ламп над робочою зоною роблять кулінарію безпечною.

Крок #5 – Як правильно вибрати кухню в інтернет-магазині?

Купувати кухню онлайн досить ризиковано, адже неможливо точно знати, чи підійде вона для вашого інтер’єру. Але в інтернет-магазині Taburetka.ua є особливі опції, які вам допоможуть:

3D-макет кухні дозволяє побачити, як буде виглядати ваша кухня Івано-Франківськ в реальному житті ще до її виготовлення.

в реальному житті ще до її виготовлення. AR або доповнена реальність. За допомогою камери телефона можна розмістити нову кухню прямо у власному домі. А ще AR дозволяє змінювати форму, розмір і колір кухні в режимі онлайн.

Консультації менеджерів допоможуть підібрати оптимальний варіант з урахуванням ваших потреб і бюджету.

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І головне, ціна погонного метра кухні Івано-Франківськ від Taburetka.ua вас приємно потішить.

Як замовити кухню на сайті Taburetka.ua?

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